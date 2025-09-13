2 ilçede denize girmek yasaklandı
Kırklareli'nin Vize ve Demirköy ilçelerinde denize girişler yasaklandı. Karar, olumsuz hava koşulları nedeniyle alındı.
Kaynak: AA
Kırklareli'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde 3, Demirköy ilçesinde 2 gün denize girmek yasaklandı.
Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla ilçedeki tüm plajlarda bugünden itibaren 3 gün denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.
Yurttaşlardan yasağa uymaları istenen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.
Demirköy Kaymakamlığınca da ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyu yüksekliği sebebiyle bugünden itibaren 2 gün denize girişlerin yasaklandığı kaydedildi.