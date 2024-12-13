2 ilde 152 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 152 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 86 mahalle ile 45 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Dün akşam kar, tipi ve yoğun sis nedeniyle kapatılan Van-Bahçesaray kara yolu, çift yönlü trafiğe açıldı.

BİTLİS

Bitlis'te etkili olan kar ve tipi nedeniyle 21 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte gece etkili olan kar nedeniyle 21 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Kurtkan, yurttaşların mağdur olmaması için kapalı yolları kısa sürede ulaşıma açacaklarını kaydetti.