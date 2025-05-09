2 ilde çalıntı ve change araç operasyonu; 14 gözaltı

Tokat'ta ve Sivas'ta düzenlenen operasyonda çalıntı ve şasi numarası değiştirilmiş 30 araç ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tokat merkezli ve Sivas'ın da aralarında bulunduğu iki ilde çalıntı, hacizli ve şasi veya motor numarası değiştirilmiş (change) araçlara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Toplam 21 adrese eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda; çekici, binek araç ve motor bloklarının da dahil olduğu 30 araç ile çok sayıda araç parçası ele geçirildi. İncelemelerde; bazı araçların şasi ve motor numaralarının değiştirildiği, birçoğunun pert kayıtlı olduğu ve yasa dışı yollarla tekrar trafiğe çıkarıldığı tespit edildi.

Ayrıca bu araçların Tokat merkezindeki bazı otoparklardan usulsüz şekilde çıkarıldığı belirlendi. B.K., M.M.B., U.K.U., O.M.S., S.E., B.A., E.B., M.K., Ö.S., A.Y., S.Y., A.C., Ş.K. ve A.A. isimli 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Diğer yandan şüphelileri yönlendirdiği düşünülen Y.A.'nın mart ayında yakalanıp, tutuklandığı öğrenildi.