2 ilde 'çocuğa cinsel istismar': 3 kişi tutuklandı

Kayseri ve Kütahya'da 'çocuğa cinsel istismar' ve 'cinsel saldırı' suçlarından aranan 3 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari ve saha çalışmaları sonucunda, hakkında, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. (37) isimli şahıs, Tavşanlı ilçesi Karakaya köyünde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

kayseri'de ise ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu, hakkında 'cinsel saldırı' suçundan toplam 15 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D. ve hakkında ’çocuğa cinsel istismar’ suçundan 25 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E. yakalandı.

İşlemleri tamamlanan şahıslar cezaevine teslim edildi.