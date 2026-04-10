2 ilde IŞİD operasyonu: 9 kişi gözaltında
IŞİD'e yönelik Şırnak ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD'e finans sağladıkları belirlenen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçeleri ile Kocaeli'de belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 2 pompalı tüfek, 55 kartuş, çok sayıda kitap, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.