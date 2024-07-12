2 ilde kaçakçılık operasyonları: 521 milyon liralık eşya ele geçirildi

Mersin ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 521 milyon 100 bin Türk Lirası değerinde kaçak eşya yakalandı. Olaylara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin ve İstanbul'da yapılan iki operasyonda, 521 milyon 100 bin lira değerinde kaçak eşyaya el konuldu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucunda usulsüzlük yaptığı tespit edilen firmaya ait konteynerler incelendi.

Firmaya düzenlenen operasyonda, plastik ham maddesi olarak beyan edilen konteynerlerde, çeşitli markalara ait cep telefonundan kol saatine, güneş gözlüğünden oyun konsol cihazına kadar yaklaşık 36,3 ton ağırlığında ve piyasa değeri yaklaşık 505 milyon lira olan kaçak eşya ele geçirildi.

İstanbul ile İstanbul Deniz gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlükleri ekiplerince de Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nde operasyon yapıldı. İncelemelerde piyasa değeri yaklaşık 16 milyon 100 bin lira olan 230 bin paket yabancı bandrollü kaçak sigaraya el konuldu.

Böylece iki operasyonda 521 milyon 100 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Soruşturmalar ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.