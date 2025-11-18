2 ilde suç örgütü operasyonu: 14 kişi gözaltında

İzmir ve Kocaeli'de suç örgütüne yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak", "nitelikli yağma" suçlarına karışan 22 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce İzmir'in Seferihisar ilçesi ile Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgüt elebaşı ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındıç

Şüphelilerden 6'sının cezaevinde olduğu belirlenirken, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.