2 ilde uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı
Bitlis ve Burdur'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 22 kişi hakkında işlem başlatıldı. Aramalarda, 142,4 gram sentetik uyuşturucu, 55 uyuşturucu hap, yarı otomatik tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kaynak: AA
Bitlis ve Burdur'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
8 Ekim'de Bitlis merkez, Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile Burdur'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, 142,4 gram sentetik uyuşturucu, 55 uyuşturucu hap, yarı otomatik tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Dosya kapsamında 22 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.