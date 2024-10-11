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2 ilde uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

Bitlis ve Burdur'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 22 kişi hakkında işlem başlatıldı. Aramalarda, 142,4 gram sentetik uyuşturucu, 55 uyuşturucu hap, yarı otomatik tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Güncel
  • 11.10.2024 09:49
  • Giriş: 11.10.2024 09:49
  • Güncelleme: 11.10.2024 09:49
Kaynak: AA
2 ilde uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

Bitlis ve Burdur'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

8 Ekim'de Bitlis merkez, Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile Burdur'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, 142,4 gram sentetik uyuşturucu, 55 uyuşturucu hap, yarı otomatik tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Dosya kapsamında 22 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

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