2 ildeki sahte içki operasyonunda 6 tutuklama

İZMİR merkezli 2 ildeki operasyonda piyasa değeri yaklaşık 13 milyon TL olan sahte içki üretim malzemesi ele geçirildi; gözaltına alınan 27 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

11 Haziran'da İzmir'in Karabağlar, Balçova, Narlıdere, Karşıyaka, Menderes, Buca, Bornova, Bayraklı ilçeleri ile Yalova'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Toplam 25 ev, 6 depo, 5 iş yeri ve 9 otomobildeki aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 13 milyon TL olan 17,6 ton sahte etiketli etil alkol, 402 şişe muhtelif içki, 3 bin 558 adet fotokopi bandrol, 2 bin 210 adet boş içki şişesi, 3 bin 365 içki şişesi etiketi, 300 içki şişesi kapağı, 7,1 litre içki yapımında kullanılan aroma, 1 adet alkol dolum makinesi ele geçirildi.

Operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı