2 işçi yaşamını yitirdi

Haber Merkezi

Düzce’nin Yığılca ilçesindeki Hacıyeri Köyünde ormanda kesim yapan 48 yaşındaki orman işçisi Dursun Kuzu, devrilen ağaçların arasında kalarak yaralandı. İki çocuk babası olan Kuzu, hastaneye kaldırıldı. İSİG Meclisi’nin paylaştığı bilgiye göre, hastanede tedavi altında olan Kuzu, beş günün ardından hayatını kaybetti.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde tarlasında bulunan elektrik direğine çıkan çiftçi Şehmus Durmuş, akıma kapılarak düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Şehmus Durmuş’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.