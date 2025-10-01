2. İstanbul Gitar Günleri müzikseverleri bekliyor

Kültür Sanat Servisi

Yüzlerce yıllık tarihiyle müziğin en önemli ögelerinden birisi olan gitarın farklı tınılarının bir araya geleceği 2. İstanbul Gitar Günleri, 3-5 Ekim tarihlerinde Kadıköy’deki Müze Gazhane’de gerçekleşecek. İBB Kültür’e bağlı İBB Orkestra’nın düzenlediği ücretsiz etkinlikte Demir Demirkan, Metin Türkcan, Tuncer Tunceli, Demirhan Baylan, Erdinç Şenyaylar, Serhan Yasdıman gibi birbirinden değerli gitaristler müzikseverlerle buluşacak.

Genç gitaristlere de festival sahnesinde yer alma fırsatı sunan 2. İstanbul Gitar Günleri, konserlerin yanı sıra gitara dair atölye çalışmalarına ve söyleşilere de ev sahipliği yapacak. 48 müzisyenin yer alacağı 2. İstanbul Gitar Günleri’nin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulamasından edinilebilir.

Akustik ve klasik gitarın zarafetiyle, elektrik gitardan caz gitara tellerin enerjisini aynı sahnede buluşturan 2. İstanbul Gitar Günleri’nde konserler, usta isimlerle atölyeler ve ilham verici söyleşilerle dolu bir program müzikseverleri bekliyor.