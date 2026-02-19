2. İstanbul Öykü Günleri üç ayrı kültür merkezinde

Uluslararası Öykü Günleri Derneği tarafından düzenlenen 2. İstanbul Öykü Günleri, 20-22 Şubat arasında İstanbul’un üç ayrı kültür merkezinde gerçekleştirilecek.

Öykü türünü tarihsel birikimi ve güncel tartışmalarıyla ele almayı amaçlayan etkinliklerde söyleşiler, paneller ve öykü okumaları yer alacak.

Etkinlikler 20 Şubat Cuma günü Beyoğlu’ndaki Metrohan’da başlayacak; 21 Şubat Cumartesi günü Yaşar Kemal Kültür Merkezi Cep Tiyatro Salonu’nda sürecek, 22 Şubat Pazar günü ise Caddebostan Kültür Merkezi Afife Jale (E) Salonu’nda sona erecek.

AÇILIŞ VE “ANLATI GELENEĞİNDE ÖYKÜNÜN YERİ” SÖYLEŞİSİ

20 Şubat Cuma saat 19.00’da başlayacak programın açılış konuşmasını Dernek Başkanı Süreyya Köle gerçekleştirecek. “Ustalardan Öyküler” başlığı altında Tomris Uyar’ın Yaz Suyu ve Sevim Burak’ın Pencere adlı öykülerinden bölümler okunacak.

Aynı gün saat 20.00’de düzenlenecek “Anlatı Geleneğinde Öykünün Yeri” başlıklı söyleşide Mehmet Cemil ile Hakan Bıçakçı, öykünün anlatı geleneği içindeki konumunu değerlendirecek.

ÇAĞDAŞ ÖYKÜ VE EDEBİYAT DERGİLERİ TARTIŞILACAK

21 Şubat Cumartesi günü Maltepe’de gerçekleştirilecek programda “Bugünün Öyküsü Bize Ne Söylüyor?” başlıklı oturumda Metin Celal’in yönlendirmesiyle Jale Sancak, Zeynep Delav ve Engin Kükrer çağdaş öykünün yönelimlerini ele alacak.

“Dergiler Edebiyatın Okulu Olmayı Sürdürüyor mu?” başlıklı panelde ise Adnan Özyalçıner, Fatih Ayan ve Zafer Köse söz alacak. Panelde edebiyat dergilerinin kültürel üretimdeki yeri ve işlevi tartışılacak.

Günün son oturumunda “Uyarlamanın Yolculuğu: Edebiyattan Sinemaya Uzanan Yol” başlığı altında İnci Aral, Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen ve Sabah Duru edebiyat eserlerinin sinemaya uyarlanma süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

ÇOCUK EDEBİYATI VE ÇEVİRİ GÜNDEMİ

22 Şubat Pazar günü Kadıköy’de gerçekleştirilecek etkinliklerde “Çocuk Edebiyatı mı Çocuk Kitabı mı?” başlıklı oturumda Özge Doğar, Füsun Çetinel ve Adil İzci çocuk edebiyatının kapsamı üzerine görüşlerini paylaşacak.

“Çizginin Çocuk Edebiyatındaki Yeri” başlıklı söyleşide Aytül Akal, Gökçe Yavaş Önal ve Ümit Kireçci yer alacak.

Program, “Kültürel Farklılıkların Çevirideki Yansımaları” başlıklı oturumla tamamlanacak. Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Dr. Fatih Erdoğan ve Bahar Ulukan çeviri süreçlerinde kültürel aktarımın sorunlarını ele alacak.