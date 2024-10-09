2. İzmir Basın Kampı, ‘Yol Açıyoruz’ sloganıyla başlıyor

Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği’nin (BAMAD) düzenlediği, Seferihisar Belediyesi’nin 2. kez ev sahipliği yaptığı İzmir Basın Kampı yarın başlayacak.

Kampın bu yıl ki teması “Yol Açıyoruz” olarak belirlendi. 10-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek kampın onur konuğu Gazeteci Zafer Arapkirli. Seferihisar’da başlayacak kamp 4 gün sürecek.

2. İzmir Basın Kampı; Türkiye’nin dört bir yanından ve çeşitli alanlardan gazetecileri, iletişim fakültesi öğrencilerini, meslekte deneyimli usta isimleri, mesleğin henüz başındaki basın çalışanlarını buluşturacak. Sendika temsilcileri, akademisyenler ve medya ile ilintili çok sayıda alanın temsilcileri de çeşitli paneller ve tartışmalarda yerini alacak.

Kampta; söyleşi ve forumlardan yapay zeka atölyelerine, veri görselleştirme çalışmalarından sendikal örgütlenme bilincinin arttırılmasına, barış gazeteciliğinden kadın ve çocuk odaklı haberciliğe, sürdürülebilir medya finansmanından afet dönemindeki gazeteciliğe kadar pek çok içerik yer alacak. Gazeteciler, mesleğin hem güncel pratiklerine dair tecrübe aktarımında bulunacak hem de toplumsal faydayı büyüten gazetecilik örneklerini tartışacak. Kamp boyunca, çeşitli belgesel gösterimleri ve bu çalışmalara katkı sunan isimlerin söyleşileri de olacak.

ÖDÜL TÖRENİ VE KONSER

2. İzmir Basın Kampı’nda, Basın Özgürlüğü ile Medya Araştırmaları olarak iki kategoride toplam dört ödül de verilecek. Basın Özgürlüğü Ödülleri bu yıl Gazeteci Ferit Demir ve Açık Radyo’ya verilirken, Medya Araştırmaları Ödülleri ise Prof. Dr. Sevda Alankuş ve Uğur Mumcu Gazetecilik Vakfı’na takdim edilecek.

Ödül töreninin ardından İlkay Akkaya ile Geniş Merdiven’in sahne alacağı konserle, 2. İzmir Basın Kampı son bulacak.