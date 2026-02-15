2 kadın yüksekten ‘düşerek’ öldü

Erkek şiddeti ve kadın katliamları her geçen gün artarken şüpheli ölümler de yükseliyor. Son olarak Rize ve İstanbul'da 2 kadın yüksekten 'düşerek' yaşamını yitirdi.

İstanbul'da evinde ailesiyle tartıştığı iddia edilen 21 yaşındaki Kübra Kölge, pencereden 'düştü' ve yaşamını yitirdi. Olay, Beyoğlu’nda yaşandı. İddiaya göre, Kübra Kölge ailesiyle tartışma yaşadı. Ardından yaşadığı 5'inci katın penceresinden tenteye 'düştü' ve ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kölge'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kübra Kölge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis, Kölge'nin 12 yaşındaki kız kardeşi Ü.G.K.'nin ifadesine başvurdu. Ü.G.K., ailesiyle oturduğu sırada ablasının odasına gittiğini ve kendisini de son olarak pencerede gördüğünü söyledi. Polisin ifadesine başvurduğu binadaki komşular ise herhangi bir kavga ve gürültü sesi duymadıklarını belirtti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şüpheli ölümlerin bir adresi de Rize oldu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna, Rize’de yaşadığı sitede 10’uncu kattan düşerek hayatını kaybetti. 44 yaşındaki akademisyenin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp’a gönderildi.

72 YAŞINDAKİ KADINI ÖLDÜRDÜ

Manisa'da evli olduğu kadını tartışma esnasında bıçakla katleden erkek, gözaltına alındı. Olay Yunusemre ilçesinde yaşandı. Bir apartmanda ikamet eden 80 yaşındaki Ercan Ö. ile evli olduğu 72 yaşındaki Emine Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ercan Ö. evli olduğu kadını bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ercan Ö. gözaltına alındı.