2 kadını katleden Semih Çelik'i protesto eden öğrencilere beraat

Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in öldürülmesini protesto eden beş öğrenci hakkında beraat kararı verildi.

İstanbul Fatih'teki surlarda 4 Ekim 2024 tarihinde İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in Semih Çelik tarafından katledilmesi, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmış ve ülke genelinde protestolara yol açmıştı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ise Göztepe Yerleşkesi'nde kadın cinayetlerini protesto eden öğrencilere, "izinsiz basın açıklaması yaparak kampüs trafiğini engelledikleri" gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt, öğrencilere kınama cezası vermişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi önünde düzenlenen protesto nedeniyle beş kadın öğrenci hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açtı. İddianamede, "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz" sloganıyla yapılan eylemde, üzerinde "Karar verildi" yazısı, kırmızı yumruk simgesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karikatürünün yer aldığı pankartın açıldığı belirtildi. Savcılık, bu pankart nedeniyle öğrencilerin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu işlediği kanaatine vardı.

Beş öğrenci, bugün İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Öğrenciler, kadın cinayetlerini protesto amacıyla eyleme katıldıklarını ve Cumhurbaşkanı'na hakaret etmediklerini ifade etti. Mahkeme heyeti, beş kadın öğrencinin beraatine karar verdi.

"OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ BERAAT KARARI VERİLDİ"

Öğrencilerin avukatı ve Avukatın Sesi İnisiyatifi üyesi Pınar Akbina Karaman, beraat kararını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Karaman, şunları kaydetti: