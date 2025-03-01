2 kamu görevlisi için iddianame

Maraş merkezli depremlerinde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda gelişmeler yaşanıyor.

Antep’te 134 kişinin yaşamını yitirdiği Ayşe-Mehmet Polat Sitesi davasında dönemin Şehitkamil Belediyesi imar müdürü Güllü Alıravcı ile inşaat mühendisi Sedat Tüzüngüven hakkında iddianeme hazırlandı. Gerekçede kamu görevlilerinin "projede gerekli fen ve teknik şartlara uymayan, eksik ve hatalı projeleri onayladıkları" belirtildi.

Öte yandan Malatya'da yıkılan Hakimbey Apartmanı'nda hayatını kaybeden Gülen Öner'in, 2020 Elazığ depremi sonrası binadaki hasarla ilgili Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne verdiği dilekçeyle ilgili işlem yapılıp yapılmadığı sorulmasına rağmen yanıt alınamadı.

Bunun üzerine kardeşi Yunus Öner, Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Müşteki avukatı Kerem Kaptanoğlu, savcılığın soruşturma başlatmasını beklediklerini ve ihmali olan herkesin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

ÜST MAHKEMEYE YAZI

Maraş’ta 150 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi davasında da yeni bir gelişme yaşandı. Müştekilerin reddi hakim talebinde bulunduğu Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi başkanı, üst mahkemeye yazı gönderdi. Mahkeme heyeti başkanı, müştekilerin taleplerinin kabul edilmesini istedi.