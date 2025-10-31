2 Kasım 2025 İstanbul kapalı yollar listesi | İstanbul Maratonu kapalı yollar ve alternatif yol güzergahı

47. İstanbul Maratonu heyecanı 2 Kasım 2025 Pazar günü tüm kente yayılacak. Anadolu Yakası’ndan başlayacak ve Avrupa Yakası’nda tamamlanacak olan maraton öncesinde İstanbul Valiliği, trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. Sürücüler ve vatandaşlar, yarış günü kapalı olacak yolları merakla araştırıyor. İşte, 2 Kasım 2025 İstanbul Maratonu nedeniyle kapatılacak yollar listesi ve alternatif güzergah önerileri...

İSTANBUL MARATONU 2025 TRAFİK DÜZENLEMESİ İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda düzenlenecek olan 47. İstanbul Maratonu kapsamında, 2 Kasım 2025 Pazar günü sabah erken saatlerden itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Organizasyonun güvenliği ve katılımcıların güvenli geçişi için kapatılacak yollar, kademeli olarak 03.00 ve 06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini hatırlattı.

03:00 İTİBARİYLE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR Güney Zincirlikuyu Ayrımı

Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası

Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası

Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine yön verilecek)

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine yön verilecek)

Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine verilecek)

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine verilecek)

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D-100 Kuzey Katılım

Mahir İz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D-100 Kuzey Yola Katılım

Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım

Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım

Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak’tan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım

06:00 İTİBARİYLE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR Rauf Orbay Caddesi Florya ve Yenikapı istikametleri ile bu caddeye çıkan tüm yollar

Sahil Kennedy Caddesi Unkapanı - Bakırköy arası ve bağlantı yolları

Ankara Caddesi ve bağlantı yolları

Alayköşkü Caddesi ve bağlantı yolları

Alemdar Caddesi ve bağlantı yolları

Divanyolu Caddesi ve bağlantı yolları

Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü kapalı) – Sarayburnu ve Unkapanı istikameti

Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve bağlantı yolları

Galata Köprüsü (iki yönlü kapalı) ve bağlantı yolları

Avrasya Tüneli (çift yönlü kapalı) ve bağlantı yolları

Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve bağlantı yolları

Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve çevresi

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR İstanbul Valiliği, maraton süresince trafiğe kapanacak yolları kullanan sürücülerin aşağıdaki güzergahları tercih etmesini önerdi: Güney O-1 Karayolu’ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelen akım kesilerek Büyükdere–Balmumcu/Levent–Sarıyer yönüne verilecek.

Sabiha Gökçen Ayrımlarından gelen akım Çamlıca bağlantı yoluna yönlendirilecek.

Çamlıca Gişeler’den gelen akım Ünalan Ataşehir Çamlıca istikametine verilecek.

Yıldız Posta ve Esentepe istikametine zorunlu yönlendirme yapılacak.

Beşiktaş istikametine zorunlu yönlendirme yapılacak.

Fulya ve Sarıyer yönleri mecburi geçiş güzergahı olarak belirlendi.

ALTERNATİF YOLLAR (AVRUPA YAKASI) Atatürk Bulvarı

Balat Sahil Yolu

Unkapanı Köprüsü

Fevzipaşa Caddesi

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Yeni Havalimanı Caddesi

Eski Havalimanı Caddesi

Ekrem Kurt Bulvarı

D-100 Karayolu