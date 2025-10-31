2 Kasım 2025 İstanbul kapalı yollar listesi | İstanbul Maratonu kapalı yollar ve alternatif yol güzergahı

47. İstanbul Maratonu heyecanı 2 Kasım 2025 Pazar günü tüm kente yayılacak. Anadolu Yakası’ndan başlayacak ve Avrupa Yakası’nda tamamlanacak olan maraton öncesinde İstanbul Valiliği, trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. Sürücüler ve vatandaşlar, yarış günü kapalı olacak yolları merakla araştırıyor. İşte, 2 Kasım 2025 İstanbul Maratonu nedeniyle kapatılacak yollar listesi ve alternatif güzergah önerileri...
İSTANBUL MARATONU 2025 TRAFİK DÜZENLEMESİ
İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda düzenlenecek olan 47. İstanbul Maratonu kapsamında, 2 Kasım 2025 Pazar günü sabah erken saatlerden itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Organizasyonun güvenliği ve katılımcıların güvenli geçişi için kapatılacak yollar, kademeli olarak 03.00 ve 06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini hatırlattı.
03:00 İTİBARİYLE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
- Güney Zincirlikuyu Ayrımı
- Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası
- Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası
- Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine yön verilecek)
- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine yön verilecek)
- Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine verilecek)
- Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine verilecek)
- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D-100 Kuzey Katılım
- Mahir İz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D-100 Kuzey Yola Katılım
- Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım
- Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım
- Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak’tan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım
06:00 İTİBARİYLE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
- Rauf Orbay Caddesi Florya ve Yenikapı istikametleri ile bu caddeye çıkan tüm yollar
- Sahil Kennedy Caddesi Unkapanı - Bakırköy arası ve bağlantı yolları
- Ankara Caddesi ve bağlantı yolları
- Alayköşkü Caddesi ve bağlantı yolları
- Alemdar Caddesi ve bağlantı yolları
- Divanyolu Caddesi ve bağlantı yolları
- Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü kapalı) – Sarayburnu ve Unkapanı istikameti
- Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve bağlantı yolları
- Galata Köprüsü (iki yönlü kapalı) ve bağlantı yolları
- Avrasya Tüneli (çift yönlü kapalı) ve bağlantı yolları
- Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve bağlantı yolları
- Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve çevresi
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
İstanbul Valiliği, maraton süresince trafiğe kapanacak yolları kullanan sürücülerin aşağıdaki güzergahları tercih etmesini önerdi:
- Güney O-1 Karayolu’ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelen akım kesilerek Büyükdere–Balmumcu/Levent–Sarıyer yönüne verilecek.
- Sabiha Gökçen Ayrımlarından gelen akım Çamlıca bağlantı yoluna yönlendirilecek.
- Çamlıca Gişeler’den gelen akım Ünalan Ataşehir Çamlıca istikametine verilecek.
- Yıldız Posta ve Esentepe istikametine zorunlu yönlendirme yapılacak.
- Beşiktaş istikametine zorunlu yönlendirme yapılacak.
- Fulya ve Sarıyer yönleri mecburi geçiş güzergahı olarak belirlendi.
ALTERNATİF YOLLAR (AVRUPA YAKASI)
- Atatürk Bulvarı
- Balat Sahil Yolu
- Unkapanı Köprüsü
- Fevzipaşa Caddesi
- Vatan Caddesi
- Millet Caddesi
- Yeni Havalimanı Caddesi
- Eski Havalimanı Caddesi
- Ekrem Kurt Bulvarı
- D-100 Karayolu
2 Kasım 2025 Pazar günü İstanbul’da hangi yollar kapalı olacak?
47. İstanbul Maratonu kapsamında Güney Zincirlikuyu Ayrımı, Uzunçayır, Altunizade Köprüsü katılımları, Barbaros Bulvarı, Kennedy Caddesi, Galata Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Sultanahmet çevresi dahil birçok ana arter 03.00 ve 06.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.
İstanbul Maratonu nedeniyle kapanan yollar ne zaman açılacak?
Valilik açıklamasına göre yollar, maratonun bitişinin ardından kademeli olarak gün içinde yeniden trafiğe açılacak. Tahmini açılış saati öğleden sonra 15.00 civarı olarak planlanıyor.
Maraton günü köprülerden geçiş yapılabilecek mi?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü maraton boyunca trafiğe kapalı olacak. Sürücüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü veya Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanabilir.
Avrasya Tüneli açık mı olacak?
Hayır. 2 Kasım 2025 günü Avrasya Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Maraton günü alternatif yollar neler?
Atatürk Bulvarı, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Unkapanı Köprüsü, Balat Sahil Yolu ve D-100 Karayolu sürücüler için alternatif güzergahlar olarak belirlendi.