2 KASIM 2025 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI | Günün en çok izlenen dizisi yine değişmedi!

2 Kasım 2025 Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. TRT 1’in uzun soluklu dizisi Teşkilat, bu hafta yaşadığı sert düşüşe rağmen zirvedeki yerini korumayı başardı. Öte yandan Show TV’nin Engin Akyürek’li yeni dizisi Bereketli Topraklar, ilk bölümüyle beklentilerin altında kalarak Top 10 listesine giremedi ve büyük bir sürprize imza attı.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ BELLİ OLDU

TRT 1’in fenomen yapımı Teşkilat, 6,06 reytingle Pazar gününün en çok izlenen programı oldu. Altıncı sezonunda da güçlü performansını sürdüren dizi, bir puanı aşkın kayba rağmen liderlik koltuğunu bırakmadı. Now TV’nin yeni dizisi Sahtekarlar, 4,52 reytingle ikinci sırada yer alarak zirveyi en yakın takip eden yapım oldu.

TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye 3,65 reytingle günü üçüncü sırada tamamlarken, Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu 3,55 reytingle dördüncü sırada yer aldı. Star TV’nin Çarpıntı dizisi ise düşüş trendini sürdürerek beşinci sıraya geriledi.

BEREKETLİ TOPRAKLAR’DAN BEKLENMEDİK BAŞLANGIÇ

Show TV’nin büyük tanıtım kampanyasıyla yayın hayatına başlayan Bereketli Topraklar dizisi, ilk bölümünde iki reytingin altında kalarak Top 10 listesine giremedi. Engin Akyürek’in başrolünde yer aldığı yapım, sosyal medyada yoğun ilgi görse de reyting performansı beklentilerin altında kaldı.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (2 KASIM 2025 PAZAR – 20+ ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Teşkilat 6,06 2 Sahtekarlar 4,52 3 MasterChef Türkiye 3,65 4 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu 3,55 5 Çarpıntı 2,96 6 Sahtekarlar (Özet) 2,80 7 Teşkilat (Özet) 2,58 8 Sıcak Gelişme 2,16 9 Kanal D Ana Haber 2,11 10 Kim Milyoner Olmak İster 2,10

Veri Kaynağı: TİAK

REYTİNGLERDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİMLER

TRT 1’in “Teşkilat” dizisi, geçen haftaya göre yaklaşık 1 puanlık düşüş yaşasa da zirvedeki yerini korudu. Now TV’nin “Sahtekarlar” dizisi ise küçük bir gerilemeyle ikinci sırada kalmayı başardı. Çarpıntı dizisi son haftalarda izleyici kaybı yaşarken, Kim Milyoner Olmak İster istikrarlı grafiğini sürdürdü.

Hafta sonu haber bültenlerinde ise Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber, 3,55 reytingle en çok izlenen haber programı olarak öne çıktı.

DİZİ VE PROGRAMLARIN REYTİNG BAŞARI TABLOSU

Teşkilat – Haftalardır liderliğini sürdürüyor, altıncı sezonunda da zirvede.

– Haftalardır liderliğini sürdürüyor, altıncı sezonunda da zirvede. Sahtekarlar – Yeni dizi olmasına rağmen güçlü rakamlarla ikinci sırada.

– Yeni dizi olmasına rağmen güçlü rakamlarla ikinci sırada. MasterChef Türkiye – Formatını koruyarak istikrarlı izlenme oranı yakalıyor.

– Formatını koruyarak istikrarlı izlenme oranı yakalıyor. Çarpıntı – Uzun soluklu devam etse de düşüş trendinde.

– Uzun soluklu devam etse de düşüş trendinde. Bereketli Topraklar – Tanıtımına rağmen ilk haftasında ilk 10’a giremedi.

2 Kasım 2025 Pazar günü en çok izlenen dizi hangisi oldu?

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat, 6,06 reytingle günün en çok izlenen dizisi oldu.

Bereketli Topraklar dizisi reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

Show TV’nin yeni dizisi Bereketli Topraklar, ilk bölümünde iki reytingin altında kalarak Top 10 listesine giremedi.

Now TV'nin Sahtekarlar dizisi nasıl bir performans gösterdi?

Sahtekarlar dizisi, 4,52 reyting alarak ikinci sırada yer aldı ve Teşkilat’ı en yakından takip eden yapım oldu.

Günün en çok izlenen haber bülteni hangisiydi?

Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu, 3,55 reytingle günün en çok izlenen haber programı oldu.

2 Kasım 2025 reyting sonuçları, televizyon ekranlarında büyük rekabetin sürdüğünü bir kez daha gösterdi. Teşkilat düşüşe rağmen zirvede kalmayı başarırken, Sahtekarlar yükselişini sürdürüyor. Bereketli Topraklar dizisi ise ilk haftasında bekleneni veremeyerek şaşkınlık yarattı. Önümüzdeki haftalarda dizilerin seyirci grafiğinde nasıl bir değişim olacağı merakla bekleniyor.