2 katlı ahşap ev alev alev yandı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap ev çıkan yangında alev alev yandı.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Beldesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Alaçam Mahallesi’nde Erkan Yıldız’a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye Taşkesti Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yurttaşların da söndürmek için seferber olduğu yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.