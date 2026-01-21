2 katlı ev alev alev yandı
Kaynak: DHA
Zübeyde ÖZMEN/BOLU, (DHA)- BOLU’da, 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi.
Karaçayır Mahallesi’nde gece saatlerinde Hacer U.’ya ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler evin tamamına yayılırken, yangın itfaiyecilerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında evde kimsenin olmadığı belirtildi. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)
FOTOĞRAFLI