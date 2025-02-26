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2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Ajans Haberleri
  • 26.02.2025 18:23
  • Giriş: 26.02.2025 18:23
  • Güncelleme: 26.02.2025 18:23
Kaynak: DHA
2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Yavuz YILMAZ/KESTEL (Bursa), (DHA)-BURSA’da 2 katlı evde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kestel ilçesine bağlı Kozluören Mahallesi’ndeki 2 katlı evin üst katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese Kestel ve İnegöl ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

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