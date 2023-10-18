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2 katlı evde yangın çıktı

Ajans Haberleri
  • 18.10.2023 14:39
  • Giriş: 18.10.2023 14:39
  • Güncelleme: 18.10.2023 14:39
Kaynak: İHA
2 katlı evde yangın çıktı

Bolu’nun Göynük ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın maddi hasara sebep oldu.

 Olay, Sifyanlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ.’ye ait 2 katlı evde öğle saatlerinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Göynük Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrası M.İ.’ye ait 2 katlı evde hasar oluştu. 

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