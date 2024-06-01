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2 katlı villanın alt katı, yangında kullanılamaz hale geldi

Ajans Haberleri
  • 01.06.2024 15:57
  • Giriş: 01.06.2024 15:57
  • Güncelleme: 01.06.2024 15:57
Kaynak: DHA
2 katlı villanın alt katı, yangında kullanılamaz hale geldi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı villanın alt katı kullanılamaz hale geldi.

Esentepe Mahallesi Hazar Caddesi’nde Tansel Mutlu’ya ait 2 villanın alt katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı villanın alt katı kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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