2 kedi yavrusunun parçalandı: Savcılık soruşturma başlattı
Kaynak: AA
Muğla'da 2 kedi yavrusunun öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Datça ilçesinde 10 Ekim'de Karaköy Mahallesi'nde yaşayan T.T, bahçesinde baktığını iddia ettiği iki kedi yavrusunun parçalanarak öldürüldüğünü fark edince yetkililerden yardım istedi.
Jandarma ekipleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.
Öte yandan Datça Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Kaymakamlıkça önleyici kolluk faaliyetlerinin artırıldığı ifade edilen açıklamada, çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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