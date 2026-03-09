2 kentte 320 kilo uyuşturucu bulundu: 15 kişi gözaltında

Jandarmanın, Van ve Hakkari'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 320 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Van ve Hakkari'de yürütülen çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonlarda, 198 kilogram esrar, 112 kilogram metamfetamin ve 10 kilogram eroin maddesi olmak üzere toplam 320 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

Açıklamada, 15 kişinin gözaltına alındığı kaydedilerek, "Uyuşturucuya yönelik operasyonlarımız ülke genelinde etkin şekilde sürdürülmektedir. Daire Başkanlığımızı, kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.