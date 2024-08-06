2 kilometrelik kumsal çöple kaplandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Babalı Sahili'ndeki yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kumsal, denizden geldiği düşünülen çok sayıda atık ve çöple kaplandı. Denizinin dalgalı ve ulaşımın zor olması nedeniyle tatilcilerin de tercih etmediği kumsalın kaderine terk edilmiş hali, dronla görüntülendi.

Güncel 06.08.2024 09:41 Giriş: 06.08.2024 09:41

Güncelleme: 06.08.2024 09:50 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA