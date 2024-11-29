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2 kişi hayatını kaybetmişti: Marmara Adası mermer ocağında yeniden toprak kayması

Balıkesir Marmara Adası’nda 24 Kasım’da 2 kişinin hayatını kaybettiği mermer ocağındaki toprak kaymasının ardından aynı bölgede yeni bir toprak kayması daha meydana geldi.

Güncel
  • 29.11.2024 19:16
  • Giriş: 29.11.2024 19:16
  • Güncelleme: 29.11.2024 19:18
Kaynak: İHA
2 kişi hayatını kaybetmişti: Marmara Adası mermer ocağında yeniden toprak kayması
AA

Marmara Adası mermer ocağında yeniden toprak kayması yaşandı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan trajik kazanın ardından bölgedeki 8 mermer ocağında faaliyetler geçici olarak durdurulmuştu. Bu kararın, bugünkü olayda can kaybının önüne geçtiği ifade ediliyor. Yetkililer, söz konusu bölgede toprak kayması riskinin yüksek olduğunu belirterek detaylı incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Marmara Adası sakinleri ise bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

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