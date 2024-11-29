2 kişi hayatını kaybetmişti: Marmara Adası mermer ocağında yeniden toprak kayması

Marmara Adası mermer ocağında yeniden toprak kayması yaşandı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan trajik kazanın ardından bölgedeki 8 mermer ocağında faaliyetler geçici olarak durdurulmuştu. Bu kararın, bugünkü olayda can kaybının önüne geçtiği ifade ediliyor. Yetkililer, söz konusu bölgede toprak kayması riskinin yüksek olduğunu belirterek detaylı incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Marmara Adası sakinleri ise bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.