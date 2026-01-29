2 kişi öldürülmüştü: ABD'de ICE uygulamalarında yeni kısıtlama sinyali

ABD Senatosunun Demokrat Partili üyeleri, İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısını onaylamadan önce Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) uygulamalarında değişiklikler görmeyi şart koşuyor.

Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD yönetiminin göçmenlere yönelik politikaları, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında fikir ayrılıklarını büyütmeye devam ediyor.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, yaptığı açıklamada, DHS'e finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısını onaylamadan önce parti düzeyinde bazı şartlar belirlediklerini söyledi.

3 TEMEL DEĞİŞİKLİK İSTENDİ

ICE uygulamalarında 3 temel değişiklik istedikleri konusunda karar aldıklarını belirten Schumer, Demokrat senatörler olarak görmeyi bekledikleri bu yenilikleri "sağduyulu reformlar" olarak tanımladı.

Schumer, Demokratların, ICE birimlerinin devriye gezmeyi bırakmalarını, tek tip davranış kurallarını takip etmelerini ve maske yerine vücut kamerası takmalarını sağlayacak reformlar istediğini aktardı.

ICE'ın kısıtlayıcı tedbirler olmadan ve anayasal hakları çiğneyerek hareket ettiğini ifade eden Schumer, "Bu sınır güvenliği değil. Bu hukuk ve düzen değil. Bu, en tepeden gönderilen ve çok sayıda mahallemizde hissedilen bir kaos" dedi.

Schumer, Demokratların bu konuda yasama yoluyla çözümler aramaya devam edeceğini kaydetti.

FEDERAL HÜKÜMET KAPANMAYLA KARŞI KARŞIYA

Geçen yıl bütçe yetersizliği nedeniyle tarihin en uzun hükümet kapanmasının yaşandığı ABD'de Ocak 2026 itibarıyla federal hükümetin yeniden kapanma ihtimali gündeme geldi.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde federal kolluk kuvvetlerinin uygulamaları ICE'a yönelik tepkileri artırırken, Kongre'deki Demokrat gruplar arasında DHS'in finansmanına ilişkin endişeler yeniden alevlendi.

Demokratların, DHS'in bütçesine onay vermeyeceğine yönelik açıklamaları, ABD'de federal hükümetin kısmi bir kapanmaya doğru ilerleyebileceğine işaret ediyor.

MİNNESOTA'DAKİ OLAYLAR

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki Alex Jeffrey Pretti'nin Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu iddia etmişti.