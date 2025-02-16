2 kişinin öldüğü dünür kavgasında, baba- oğul tutuklandı

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Çumra ilçesinde, tartıştığı dünürü Şadiye Aydın ile kardeşi Selahattin Boz'u tabancayla vurup öldüren Halil İbrahim Ülker (60) ile oğlu Recep Ülker, tutuklandı. Şadiye Aydın ve Selahattin Boz'un cenazeleri ise toprağa verildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, İzzetbey Mahallesi 72417 Sokak'taki Semerkant Sitesi'nde meydana geldi. Eşi Recep Ülker ile tartışınca evi terk eden Meliha Ülker, eşyalarını almak için annesi Şadiye Aydın ve dayısı Selahattin Boz ile birlikte kayınpederinin evine geldi. Burada dünürler arasında çıkan tartışmada, kayınpeder Halil İbrahim Ülker, tabancayla Şadiye Aydın ile Selahattin Boz'a ateş etti. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şadiye Aydın ile kardeşi Selahattin Boz'un olay yerinde öldüğü belirlendi. Aydın ve Boz’un cansız bedenleri, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şüpheli Halil İbrahim Ülker ile olaya karıştığı öne sürülen oğlu Recep Ülker, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şadiye Aydın ile kardeşi Selahattin Boz da bugün ilçede toprağa verildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI