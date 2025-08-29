2 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar’da tırın otomobile çarparak yol kenarına fırlattığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, olaydan sonra kaçan tır sürücüsü ise jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonrası İzmir’de yakalandı. Kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.K. idaresindeki 33 BBJ 756 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Ö.Ç’nin kullandığı 26 FC 264 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil şarampole girerek dururken, olay sonrası tır sürücüsü ise oturmayarak yoluna devam etti. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralanan sürücü Ö.Ç., N.Ç. ve A.Ç.’yi ambulanslarla hastaneye kaldırırken, Ö.Ç. ve N.Ç., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. A.Ç.’nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Yaşanan kaza, güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. Kaza sonrası yoluna devam eden ve kaçan tır sürücüsü yapılan incelemeler sonrası İzmir yakınlarında yakalandı.

Kazayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.