2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Düzce’de geçen ay kar küreme aracı ile tırın köprüden uçtuğu trafik kazasında 2 kişi ölmüştü. O kazanın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 11 Şubat 2025 tarihinde sabah saatlerinde meydana geldi. Anadolu Otoyolu’nda karayollarına ait kar küreme ve tuzlama aracının çarpışması sonrasında her iki araç da köprüden aşağıya düştü. Feci kazada karayolları aracının sürücüsü Bayram Gülaçtı ile tır sürücüsü Metin Çakmak hayatlarını kaybetti. Kazanın ardından karayolları aracının sürücüsü Düzce’de, tır sürücüsü ise Bartın’da son yolculuğuna uğurlandı. O kazanın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kar küreme ve tuzlama aracının araç içi kamerasındaki görüntülere göre kar küreme aracının önündeki aparatın tıra temas ettiği ve her iki aracın da köprüden uçtuğu anlar yer aldı.