2 kişinin ölümüne neden olmuştu: Ters yöne giren sürücünün ifadesi ortaya çıktı

İstanbul’un Şişli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobilin önce motokuryeye, ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 15.45 sıralarında Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.Y. idaresindeki 34 TT 2213 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters yöne girdi. Ters yönde ilerleyen otomobil önce seyir halindeki motokurye İ.K.’ye (30), ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Hayatını kaybedenlerden Hakan Dündar'ın Kurtuluş Bozkurt Mahallesi’nde kadın kuaförlüğü yaptığı ve kaza sırasında Dündar’ın köpeğini gezdirdiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Çelik ve Dündar’ın evli ve 1’er çocuk sahibi oldukları da öğrenildi.

Kaza sırasında kaybolan Hakan Dündar'ın 'Pablo' isimli köpeğin kazadan sonra bir kadın tarafından bulunarak veteriner kliniğine teslim edildiği ve Dündar’ın bir arkadaşına teslim edildiği bilgisine ulaşıldı.Dündar'ın cenazesi bugün öğle saatlerinde çalıştığı kuaförün önüne getirildi ve son yolculuğna uğurlandı.

Kazada yaralanan altı kişinin tedavisi sürüyor. Yaralı A.P.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Motosikletli kurye İ.K. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ

Kaza sonrası götürüldüğü hastaneden taburcu olan sürücü Ekrem Y. ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekrem Y.’nin ilk ifadesinde senkop (bayılma) rahatsızlığı olduğunu, olay sırasında bayıldığı için hiçbir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Sürücü Ekrem Y., Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Kaza anında olay yerinde bulunan Nermin Fedakar, "Biz durakta bekliyorduk, gri bir arabaydı sanırım, korkunç bir hızla çarptı. Galiba motorluya kızdı. Motorlunun yan tarafını biçti, ondan sonra refüje çarpıp havaya taşları uçurdu. Bir patlama oldu. Çok sayıda yaralı vardı. Motosikletliye kızdı sarınım, motorlunun arkasından, yanından geldi, aynasına vurdu. Motorlu ne olduğunu şaşırdı zaten. Ondan sonra refüje girdi, şoke olduk" şeklinde konuştu.