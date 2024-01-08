2 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonunda 300 bin TL para ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 300 bin TL para ile yakalanan 4 kişiden ikisi tutuklandı.



Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde torbacı operasyonu yapıldı.

Operasyonda farklı adreslere baskın düzenleyen ekipler S.Ç., M.Y., H.Ç. ve E.K., isimli şahısları gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 2 adet hassas terazi, 32,42 gram sentetik uyuşturucu, 28 adet uyuşturucu hap, 1 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, 1 adet ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 145 bin TL, 4 bin 450 Euro ve 20 dolar nakit para ele geçirildi.



Operasyon sonrası yakalanan şahıslardan S.Ç. ile M.Y., hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen H.Ç. ve E.K., ise tutuklandı.