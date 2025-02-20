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2 kişiye tahliye kararı

Güncel
  • 20.02.2025 05:00
  • Giriş: 20.02.2025 05:00
  • Güncelleme: 20.02.2025 05:00
Kaynak: ANKA
2 kişiye tahliye kararı
Fotoğraf: AA

Osmaniye’de 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 52 kişinin yaşamını yitirdiği Yonca Sitesi B Blok davasında ara karar açıklandı. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar müteahhit Ali Kale ve fenni mesul Ayhan Gedik’in tahliyesine karar verildi.

Yonca Sitesi’nde anne ve babasını kaybeden Nuri Yönet, "Müteahhit, fenni mesul suçu belediyeye atmaktadır, belediye görevlileri imzalarının sorumluluğunu almamaktadır. Sorumlulara sorumluluklarının ciddiyeti yargı yolu ile telkin edilmediği sürece denetimsizlik çaresizliği getirir” dedi.

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