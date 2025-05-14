2 kişiyi öldürmüş: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kişi İzmir'de yakalandı

İzmir'de, 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli ile evli olduğu kadını öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ve Çeşme bölgesinde aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da çeşitli tarihlerde 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan, olaydan sonra yurt dışına kaçması üzerine hakkında yakalanması için kırmızı bülten çıkarılan H.G'nin yasa dışı yollarla ülkeye girdiği, İzmir'de olduğu belirlendi.

H.G. Konak'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G. tutuklandı.

Ekipler, Çanakkale'de evli olduğu kadını kasten öldürme suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü A.K.O'yu da Çeşme ilçesinde yakaladı.

A.K.O. cezaevine gönderildi.