2 köpeğiyle çıktığı yürüyüşten dönmeyen 65 yaşındaki Yusuf İlçiçek için arama çalışması başlatıldı

Bursa’da, iki köpeğiyle birlikte evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 65 yaşındaki Yusuf İlçiçek için arama çalışması başlatıldı. 29 saatten bu yana kayıp olan İlçiçek, özel eğitimli köpeklerle birlikte ormanda aranıyor.

Orhaneli ilçesine bağlı Çöreler Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan Yusuf İlçiçek, iddiaya göre, dün sabah saat 10.00 sıralarında yürüyüş yapmak üzere evinden 2 köpeğiyle birlikte ayrıldı. En son mahalle çıkışında, orman yoluna doğru giderken görülen İlçiçek bir daha evine dönmedi.

50 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Cep telefonu kullanmadığı öğrenilen Yusuf İlçiçek’i evinde bulamayan ablası, durumu mahalle muhtarına bildirdi. Mahalleli tarafından başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamayınca, jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu.

İhbarla bölgeye jandarma, AFAD ve İHH ekipleri sevk edildi. İlçiçek’i, arama-kurtarma köpeğinin de kullanıldığı 50 kişilik ekip ararken, ormanda yürütülen çalışmalara mahalleli de destek veriyor.

KEÇİLERİNİ SATINCA MORALİ BOZULMUŞ

29 saatten bu yana kayıp olan Yusuf İlçiçek’in herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı ve yürüyüşe beraber çıktığı köpeklerinin yanından hiç ayrılmadığı öğrenildi.

İlçiçek’in, kısa süre önce sahip olduğu 15 keçiyi sattığı ve bu durumdan dolayı moralinin bozuk olduğu ifade edildi.

Yusuf İlçiçek ve 2 köpeğine dair henüz bir ize rastlanmadı.