2 Kuran kursu öğrencisinin öldüğü olayla ilgili gözaltına alınan imam tutuklandı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Tulunoğlu Dursun Efendi Bölge Yatılı Kuran Kursu’ndan 2 öğrencinin Fırtına Deresi’nde boğularak hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kurs imamı tutuklandı.

Rize’nin Ardeşen ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Tulunoğlu Dursun Efendi Bölge Yatılı Kuran Kursu’ndan 2 öğrencinin Fırtına Deresi’nde boğularak hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kurs imamı tutuklandı.

Rize’nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Vadisi'nde derenin kenarında kano yapmak için oluşturulan yapay gölde Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Tulunoğlu Dursun Efendi Bölge Yatılı Kuran Kursu öğrencisi 6 çocuk öğretmenleriyle girdikleri yapay gölde akıntıya kapıldı. Yüzme bilmedikleri öğrenilen 6 Kuran kursu öğrencisinden 2'si boğuldu. Hayatını kaybeden öğrencilerin 16 ve 17 yaşında oldukları öğrenildi. Olayın hemen ardından Kur'an Kursu’nun sorumlu hocası Abdülhamit Yıldırtan gözaltına alındı. Bugün öğle saatlerinde Pazar Adliyesi'ne sevk edilen Yıldırtan 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma' suçundan tutuklanarak Kalkandere L Tipi Cezaevine gönderildi.

GÖREVLİ İMAM ÖLÜME SEBEBİYETTEN TUTUKLANDI

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Maalesef dün Diyanet kursunda öğrenim gören gençlerimiz serinlemek amacıyla Fırtına Deresi’ne girmeyi tercih ettiler. Fırtına Deresi’nin en coşkun olduğu dönemdeyiz. Gençlerimiz akıntıya kapılıp ilerleyince etrafta bulunanlar ve başlarında bulunan öğretmen olmak üzere kurtarmak için dereye atlıyorlar. Hoca da derenin akıntısına kapılıyor. İlk etapta 4 öğrencimiz akıntıya kapıldı. Toplam 6 kişiydiler. İlk çıkarılan 2 kişiden birinin durumu kritik. Diğerinin tedavisi devam ediyor. Maalesef iki kardeşimizi de kaybettik. Cenazeleri de ailelerine teslim edildi. Öğrencilerin başındaki görevli için savcılık tarafından başlatılan adli çalışma neticesinde gözaltına alınmıştı. Bugün itibarıyla taksirle adam ölüme sebebiyet vermekten tutuklandı. Kaymakam Beyimiz de idari soruşturma başlattı. Savcılığımızın başlattığı adli süreç neticesinde öğrencilerin başında olan görevli bugün itibarıyla tutuklanmış durumdadır. Tutuklanan kişi öğrencilerin başında olan kişidir."