2 Mart 2026 Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı mı?

Televizyon dünyasında haftanın en kritik günlerinden biri olan pazartesi akşamının ardından gözler reyting listelerine çevrildi. 2 Mart 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu, sabah saatlerinden itibaren en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. İzleyiciler ve sektör temsilcileri, 20+ABC1 grubundaki sıralamayı merakla bekliyor.

Ancak şu an itibarıyla 2 Mart 2026 Pazartesi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

2 MART 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her hafta olduğu gibi pazartesi günü yayınlanan programların performansı, resmi ölçüm sonuçlarının paylaşılmasıyla netlik kazanıyor. 2 Mart 2026 Pazartesi reyting sonuçları için de beklenti aynı yönde.

Şu an için resmi veriler kamuoyuna duyurulmadı. Ancak sektör kaynaklarına göre sonuçların kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Açıklanır açıklanmaz sıralama ve detaylar güncellenecektir.

23 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI (20+ABC1) REFERANS TABLOSU

Geçtiğimiz haftanın verileri, 2 Mart 2026 Pazartesi reyting sonuçları için önemli bir referans oluşturuyor. İşte 23 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçları (20+ABC1) listesi:

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 13,46 2 Uzak Şehir (Özet) 6,25 3 Esra Erol’da 4,39 4 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,29 5 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,18 6 Cennetin Çocukları 3,99 7 Survivor 3,13 8 Ramazan Sevinci 2,85 9 Show Ana Haber 2,64 10 Cennetin Çocukları (Özet) 2,49

23 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI NE GÖSTERİYOR?

23 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçlarına göre Uzak Şehir 13,46 reytingle açık ara zirvede yer aldı. Aynı yapımın özet bölümü ise 6,25 reytingle ikinci sıraya yerleşti.

Gündüz kuşağı ve haber programlarının da güçlü performans sergilediği tabloda, Esra Erol’da, Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber ve Müge Anlı ile Tatlı Sert ilk beş içerisinde yer aldı.

Bu tablo, 2 Mart 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklanmadan önce önemli bir kıyaslama zemini sunuyor.

2 MART 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Pazartesi günü yayınlanan yapımlar, haftanın reyting dengelerini belirleyen en kritik içerikler arasında bulunuyor. Bu nedenle 2 Mart 2026 Pazartesi reyting sonuçları, hem yapımcılar hem de reklamverenler açısından büyük önem taşıyor.

Özellikle 20+ABC1 grubundaki sıralama, reklam pastasının dağılımında belirleyici rol oynuyor.

2 Mart 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

Hayır. 2 Mart 2026 Pazartesi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

2 Mart 2026 reyting sonuçları ne zaman açıklanır?

Resmi ölçüm sonuçlarının gün içerisinde paylaşılması beklenmektedir.

23 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

23 Şubat 2026 Pazartesi 20+ABC1 reyting sonuçlarına göre Uzak Şehir 13,46 reytingle birinci sırada yer aldı.

20+ABC1 reyting nedir?

20+ABC1 reyting, belirli sosyo-ekonomik ve yaş grubunu kapsayan izleyici kitlesinin ölçüm sonuçlarını ifade eder.

2 Mart 2026 Pazartesi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak 23 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçları, haftalık eğilimleri anlamak açısından güçlü bir referans sunuyor. Güncel sıralama açıklandığında detaylı analiz ve tam liste paylaşılacaktır.