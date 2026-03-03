2 MART 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI | Zirvedeki dizi rakipsiz kaldı!

Televizyon dünyasında haftanın en kritik günlerinden biri olan pazartesi akşamının ardından gözler bir kez daha reyting listelerine çevrildi. 2 Mart 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı ve zirvede sürpriz yaşanmadı. Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, yarım puanlık düşüşe rağmen liderliğini açık ara sürdürdü.

20+ABC1 grubunda açıklanan verilere göre, günün en çok izlenen dizileri ve programları netleşti. İşte detaylı analiz ve tam liste.

2 MART 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI: ZİRVE DEĞİŞMEDİ

2 Mart 2026 Pazartesi reyting sonuçları verilerine göre Uzak Şehir 12,96 reytingle günün en çok izlenen yapımı oldu. İkinci sezonunda da güçlü ve istikrarlı performansını sürdüren dizi, pazartesi liderliğini korumayı başardı.

Dizinin özet bölümü ise 6,77 reytingle ikinci sırada yer alarak zirveyi en yakından takip etti. Böylece listenin ilk iki sırasında aynı yapımın yer aldığı dikkat çekti.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAMI (2 MART 2026 – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 12,96 2 Uzak Şehir (Özet) 6,77 3 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,39 4 Esra Erol’da 4,11 5 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,59 6 Türkiye-Sırbistan FIBA Erkekler Basketbol Dünya Kupası Karşılaşması 3,21 7 Survivor 2,99 8 Show Ana Haber 2,46 9 Ana Haber 2,42 10 ATV Ana Haber 2,41

Veri kaynağı: TİAK

PAZARTESİ PRİME TİME’DA TEK DİZİ DİKKAT ÇEKTİ

Aynı Yağmur Altında’nın pazar gününe taşınması ve Cennetin Çocukları’nın milli maç nedeniyle yayına ara vermesiyle birlikte, uzun bir aradan sonra ilk kez pazartesi günü prime time kuşağında yalnızca bir dizi yayınlandı.

TRT 1 ekranlarında dizi yerine yayınlanan Türkiye-Sırbistan FIBA Erkekler Basketbol Dünya Kupası karşılaşması 3,21 reytingle altıncı sırada yer aldı.

TV8’in yarışma programı Survivor 2,99 reytingle yedinci sıraya gerilerken; gündüz kuşağında Esra Erol’da 4,11 reytingle dördüncü, Müge Anlı ile Tatlı Sert ise 3,59 reytingle beşinci sırada konumlandı.

UZAK ŞEHİR NEDEN ZİRVEDE?

Uzak Şehir reyting performansı, ikinci sezonunda da istikrarlı şekilde devam ediyor. 12,96 reytingle pazartesi akşamının açık ara lideri olan yapım, rakipsiz kaldığı haftada güçlü konumunu pekiştirdi.

Özet bölümünün 6,77 reyting alması ise dizinin izleyici bağlılığının yüksek olduğunu gösteriyor.

2 Mart 2026 Pazartesi reyting sonuçları, zirvede değişiklik olmadığını gösterdi. Uzak Şehir 12,96 reytingle liderliğini açık ara sürdürürken, özet bölümü de ikinci sırada yer aldı. Prime time’da tek dizinin yayınlandığı haftada, rekabet sınırlı kaldı ve lider yapım rakipsiz bir tablo çizdi.