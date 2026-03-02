2 Mart 2026 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

2 Mart 2026 Resmi Gazete kararları yayımlandı. Vatandaşların ve kamuoyunun yakından takip ettiği bugünün Resmi Gazete kararları kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, atama kararları, yönetmelikler ve yüksek yargı kararları kamuoyuyla paylaşıldı. 33184 sayılı Resmî Gazete’de özellikle üniversitelere ilişkin yönetmelikler ve yargı kararları dikkat çekti.

Peki, 2 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de neler var? İşte detaylar.

2 MART 2026 TARİHLİ VE 33184 SAYILI RESMÎ GAZETE

7 Ekim 1920’de kurulan ve 7 Şubat 1921’den itibaren yayımlanmaya başlayan Resmi Gazete, Meclis ve Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik ve genelgeleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

2 Mart 2026 tarihli ve 33184 sayılı Resmî Gazete kapsamında yürütme, yargı ve ilan bölümlerinde önemli kararlar yer aldı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Çukurova Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Üniversitesi Maliye Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bugünkü Resmi Gazete yönetmelikleri arasında üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerine ilişkin düzenlemeler öne çıktı.

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

25/6/2025 tarihli ve 2021/56334 başvuru numaralı karar

4/11/2025 tarihli ve 2021/52229 başvuru numaralı karar

3/12/2025 tarihli ve 2021/58579 başvuru numaralı karar

3/12/2025 tarihli ve 2022/63522 başvuru numaralı karar

Danıştay Kararı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2025/18, K: 2025/20)

2 Mart 2026 Resmi Gazete kararları arasında yüksek yargı organlarının kararları da kamuoyuna duyuruldu.

İLAN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

c - Çeşitli İlanlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

İlan bölümünde kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin çeşitli duyurular ve finansal bilgiler yer aldı.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI İLANI

Bugünkü Resmi Gazete’de dikkat çeken başlıklardan biri de Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı ilanı oldu.

Buna göre adaylar, başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapabilecek.

İlan Başvuru Süresi Başvuru Şekli Beykoz Üniversitesi Akademik Personel Alımı 15 Gün Şahsen veya Posta Yoluyla

2 Mart 2026 Resmi Gazete kararları yayımlandı mı?

Evet, 2 Mart 2026 tarihli ve 33184 sayılı Resmî Gazete yayımlanmıştır.

Bugünkü Resmi Gazete’de hangi yönetmelikler yer aldı?

Çukurova Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’ne bağlı uygulama ve araştırma merkezlerine ilişkin yönetmelikler yayımlanmıştır.

Resmi Gazete’de yargı kararları var mı?

Evet. Anayasa Mahkemesi kararları ve Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu kararı yer almaktadır.

Beykoz Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılacak?

Başvurular, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Resmi Gazete ne zaman kuruldu?

Resmi Gazete 7 Ekim 1920’de kurulmuş, 7 Şubat 1921’den itibaren yayımlanmaya başlanmıştır.