2 Mayıs hangi burç? 2 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 2 Mayıs hangi burç sorusu ise 2 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 2 Mayıs hangi burç? İşte 2 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

2 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 2 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 2 Mayıs hangi burç? İşte 2 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

2 MAYIS HANGİ BURÇ?

2 Mayıs’ta doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.

2 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

2 Mayıs’ta doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.

Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar. Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.

Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler. Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.

Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler. Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.

2 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER

1360 - Yonglo, Çin'in Ming Hanedanının üçüncü imparatoru (ö. 1424)

1567 - Sebald de Weert, Hollandalı koramiral ve kâşif (ö. 1603)

1579 - Tokugawa Hidetada, Tokugawa Hanedanlığı'nın 2. şogunu (ö. 1632)

1601 - Athanasius Kircher, Alman Cizvit papazı ve yazıbilimci (ö. 1680)

1660 - Alessandro Scarlatti, İtalyan Barok Dönem klasik Batı müziği bestecisi (ö. 1725)

1707 - Jean-Baptiste Barrière, Fransız çellist ve besteci (ö. 1747)

1729 - Katerina, Rus Çariçe (ö.1796)

1754 - Vicente Martín y Soler, İspanyol besteci (ö. 1806)

1761 - Richard Anthony Salisbury, İngiliz botanikçi (ö. 1829)

1772 - Novalis, Alman yazar ve filozof (ö. 1801)

1802 - Heinrich Gustav Magnus, Alman kimyacı ve fizikçi (ö. 1870)

1811 - Adolf Theer, Avusturyalı ressam ve litograf

1860 - Theodor Herzl, Avusturyalı gazeteci, oyun yazarı, politik aktivist ve yazar (ö. 1904)

1886 - Gottfried Benn, Alman doktor ve şair (ö. 1956)

1892 - Manfred von Richthofen (Kızıl Baron), Alman pilot (ö. 1918)

1903 - Benjamin Spock, Amerikalı pediyatrist ve yazar (ö. 1998)

1906 - Wolfgang Abendroth, Alman hukukçu ve sosyal siyaset tarihçisi (ö. 1985)

1913 - Aydın Sayılı, Türk bilim insanı ve akademisyen (ö. 1993)

1921 - Satyajit Ray, Hint yönetmen (ö. 1992)

1923 - Patrick Hillery, İrlanda'nın 6. Cumhurbaşkanı (ö. 2008)

1925 - John Neville, İngiliz tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2011)

1927 - Michael Broadbent, İngiliz şarap eleştirmeni ve yazar (ö. 2020)

1929 - Édouard Balladur, Fransız politikacı ve Başbakan

1930 - Öztürk Serengil, Türk sinema oyuncusu ve komedyen (ö. 1999)

1935 - II. Faysal, Irak Kralı (ö. 1958)

1935 - Luis Suárez, İspanyol futbolcu ve teknik direktör (ö. 2023)

1936 - Engelbert Humperdinck, Hint asıllı Britanyalı şarkıcı ve söz yazarı

1936 - Norma Aleandro, Arjantinli oyuncu, senarist ve tiyatro yönetmeni

1938 - II. Moshoeshoe, Lesotho Kralı (ö. 1996)

1941 - Franco Scoglio, İtalyan futbol antrenörü (ö. 2005)

1942 - Jacques Rogge, Belçikalı ortopedi cerrahı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı

1942 - Ömür Göksel, Türk pop müziği ses sanatçısı

1942 - Udo Steinke, Alman yazar (ö. 1999)

1942 - Wojciech Pszoniak, Polonyalı sinema ve tiyatro oyuncusu

1943 - Manfred Schnelldorfer, Alman buz kayakçısı ve olimpiyat şampiyonu

1946 - David Suchet, İngiliz oyuncu

1946 - Lesley Gore, Amerikalı pop-blues şarkıcısı, oyuncu ve kadın hakları savunucusu (ö. 2015)

1947 - James Dyson, İngiliz mucit, girişimci ve sanatçı

1952 - Christine Baranski, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1953 - Valeri Gergiyev, Rus orkestra şefi ve opera grubu yöneticisi

1955 - Donatella Versace, İtalyan moda tasarımcısı

1958 - David Anthony O'Leary, İrlandalı teknik direktör ve eski futbolcu

1961 - Stephen Daldry, İngiliz tiyatro ve film yönetmeni

1968 - Jeff Agoos, Amerikalı millî futbolcu ve teknik direktör

1972 - Dwayne Johnson, Amerikalı oyuncu, yapımcı ve profesyonel güreşçi

1973 - Florian Henckel von Donnersmarck, Alman film yönetmeni

1975 - Ahmed Hasan, Mısırlı futbolcu

1975 - David Beckham, İngiliz futbolcu

1975 - Joe Wilkinson, İngiliz komedyen, oyuncu ve yazar

1978 - Kumail Nanjiani, Pakistanlı oyuncu

1979 - Defne Joy Foster, Türk görüntü yönetmeni, oyuncu, sunucu ve eski DJ (ö. 2011)

1979 - Yasemin Dalkılıç, Türk dünya sualtı dalış rekortmeni dalgıç

1980 - Tim Borowski, Alman futbolcu

1980 - Ellie Kemper, Amerikalı oyuncu ve komedyen

1980 - Zat Knight, İngiliz futbolcu

1981 - Chris Kirkland, eski İngiliz futbolcu

1981 - Tiago Mendes, Portekizli millî futbolcu

1983 - Alessandro Diamanti, İtalyan millî futbolcu

1983 - Maynor Figueroa, Honduraslı millî futbolcu

1983 - Tina Maze, Sloven emekli Dünya Kupası alp disiplini kayakçısı

1983 - Maja Poljak, Hırvat voleybolcu

1984 - Thabo Sefolosha, İsviçreli basketbolcu

1985 - Lily Allen, İngiliz şarkıcı

1985 - Ashley Harkleroad, Amerikalı profesyonel kadın tenis oyuncusu

1985 - Sarah Hughes, Amerikalı buz patenci

1987 - Saara Aalto, Fin şarkıcı ve söz yazarı

1987 - Aziz Guliyev, Azeri futbolcu

1987 - Nana Kitade, Japon pop şarkıcısı

1990 - Paul George, Amerikalı basketbolcu

1990 - Kay Panabaker, Amerikalı oyuncu

1990 - Ozan Dolunay, Türk oyuncu

1992 - Sunmi, Güney Koreli şarkıcı, dansçı ve söz yazarı

1993 - Tao, Çinli şarkıcı, söz yazarı, rapçi, prodüktör ve oyuncu

1994 - Carlos Chavarría, Nikaragualı futbolcu

1994 - Tarkan Serbest, Türk futbolcu

1995 - Hazal Subaşı, Türk oyuncu ve manken

1996 - Julian Brandt, Alman millî futbolcu

2 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ

2 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

2 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26

7, 8, 13, 15, 26 Şanslı Renkler: Yeşil, mavi

Yeşil, mavi Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik

BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI

Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.

2 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.

2 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu

Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.