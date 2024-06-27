2 Mayıs hangi burç? 2 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 2 Mayıs hangi burç sorusu ise 2 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 2 Mayıs hangi burç? İşte 2 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
2 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 2 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 2 Mayıs hangi burç? İşte 2 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
2 MAYIS HANGİ BURÇ?
2 Mayıs’ta doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.
2 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
2 Mayıs’ta doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
- Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.
- Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.
- Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.
- Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.
2 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1360 - Yonglo, Çin'in Ming Hanedanının üçüncü imparatoru (ö. 1424)
- 1567 - Sebald de Weert, Hollandalı koramiral ve kâşif (ö. 1603)
- 1579 - Tokugawa Hidetada, Tokugawa Hanedanlığı'nın 2. şogunu (ö. 1632)
- 1601 - Athanasius Kircher, Alman Cizvit papazı ve yazıbilimci (ö. 1680)
- 1660 - Alessandro Scarlatti, İtalyan Barok Dönem klasik Batı müziği bestecisi (ö. 1725)
- 1707 - Jean-Baptiste Barrière, Fransız çellist ve besteci (ö. 1747)
- 1729 - Katerina, Rus Çariçe (ö.1796)
- 1754 - Vicente Martín y Soler, İspanyol besteci (ö. 1806)
- 1761 - Richard Anthony Salisbury, İngiliz botanikçi (ö. 1829)
- 1772 - Novalis, Alman yazar ve filozof (ö. 1801)
- 1802 - Heinrich Gustav Magnus, Alman kimyacı ve fizikçi (ö. 1870)
- 1811 - Adolf Theer, Avusturyalı ressam ve litograf
- 1860 - Theodor Herzl, Avusturyalı gazeteci, oyun yazarı, politik aktivist ve yazar (ö. 1904)
- 1886 - Gottfried Benn, Alman doktor ve şair (ö. 1956)
- 1892 - Manfred von Richthofen (Kızıl Baron), Alman pilot (ö. 1918)
- 1903 - Benjamin Spock, Amerikalı pediyatrist ve yazar (ö. 1998)
- 1906 - Wolfgang Abendroth, Alman hukukçu ve sosyal siyaset tarihçisi (ö. 1985)
- 1913 - Aydın Sayılı, Türk bilim insanı ve akademisyen (ö. 1993)
- 1921 - Satyajit Ray, Hint yönetmen (ö. 1992)
- 1923 - Patrick Hillery, İrlanda'nın 6. Cumhurbaşkanı (ö. 2008)
- 1925 - John Neville, İngiliz tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2011)
- 1927 - Michael Broadbent, İngiliz şarap eleştirmeni ve yazar (ö. 2020)
- 1929 - Édouard Balladur, Fransız politikacı ve Başbakan
- 1930 - Öztürk Serengil, Türk sinema oyuncusu ve komedyen (ö. 1999)
- 1935 - II. Faysal, Irak Kralı (ö. 1958)
- 1935 - Luis Suárez, İspanyol futbolcu ve teknik direktör (ö. 2023)
- 1936 - Engelbert Humperdinck, Hint asıllı Britanyalı şarkıcı ve söz yazarı
- 1936 - Norma Aleandro, Arjantinli oyuncu, senarist ve tiyatro yönetmeni
- 1938 - II. Moshoeshoe, Lesotho Kralı (ö. 1996)
- 1941 - Franco Scoglio, İtalyan futbol antrenörü (ö. 2005)
- 1942 - Jacques Rogge, Belçikalı ortopedi cerrahı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı
- 1942 - Ömür Göksel, Türk pop müziği ses sanatçısı
- 1942 - Udo Steinke, Alman yazar (ö. 1999)
- 1942 - Wojciech Pszoniak, Polonyalı sinema ve tiyatro oyuncusu
- 1943 - Manfred Schnelldorfer, Alman buz kayakçısı ve olimpiyat şampiyonu
- 1946 - David Suchet, İngiliz oyuncu
- 1946 - Lesley Gore, Amerikalı pop-blues şarkıcısı, oyuncu ve kadın hakları savunucusu (ö. 2015)
- 1947 - James Dyson, İngiliz mucit, girişimci ve sanatçı
- 1952 - Christine Baranski, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
- 1953 - Valeri Gergiyev, Rus orkestra şefi ve opera grubu yöneticisi
- 1955 - Donatella Versace, İtalyan moda tasarımcısı
- 1958 - David Anthony O'Leary, İrlandalı teknik direktör ve eski futbolcu
- 1961 - Stephen Daldry, İngiliz tiyatro ve film yönetmeni
- 1968 - Jeff Agoos, Amerikalı millî futbolcu ve teknik direktör
- 1972 - Dwayne Johnson, Amerikalı oyuncu, yapımcı ve profesyonel güreşçi
- 1973 - Florian Henckel von Donnersmarck, Alman film yönetmeni
- 1975 - Ahmed Hasan, Mısırlı futbolcu
- 1975 - David Beckham, İngiliz futbolcu
- 1975 - Joe Wilkinson, İngiliz komedyen, oyuncu ve yazar
- 1978 - Kumail Nanjiani, Pakistanlı oyuncu
- 1979 - Defne Joy Foster, Türk görüntü yönetmeni, oyuncu, sunucu ve eski DJ (ö. 2011)
- 1979 - Yasemin Dalkılıç, Türk dünya sualtı dalış rekortmeni dalgıç
- 1980 - Tim Borowski, Alman futbolcu
- 1980 - Ellie Kemper, Amerikalı oyuncu ve komedyen
- 1980 - Zat Knight, İngiliz futbolcu
- 1981 - Chris Kirkland, eski İngiliz futbolcu
- 1981 - Tiago Mendes, Portekizli millî futbolcu
- 1983 - Alessandro Diamanti, İtalyan millî futbolcu
- 1983 - Maynor Figueroa, Honduraslı millî futbolcu
- 1983 - Tina Maze, Sloven emekli Dünya Kupası alp disiplini kayakçısı
- 1983 - Maja Poljak, Hırvat voleybolcu
- 1984 - Thabo Sefolosha, İsviçreli basketbolcu
- 1985 - Lily Allen, İngiliz şarkıcı
- 1985 - Ashley Harkleroad, Amerikalı profesyonel kadın tenis oyuncusu
- 1985 - Sarah Hughes, Amerikalı buz patenci
- 1987 - Saara Aalto, Fin şarkıcı ve söz yazarı
- 1987 - Aziz Guliyev, Azeri futbolcu
- 1987 - Nana Kitade, Japon pop şarkıcısı
- 1990 - Paul George, Amerikalı basketbolcu
- 1990 - Kay Panabaker, Amerikalı oyuncu
- 1990 - Ozan Dolunay, Türk oyuncu
- 1992 - Sunmi, Güney Koreli şarkıcı, dansçı ve söz yazarı
- 1993 - Tao, Çinli şarkıcı, söz yazarı, rapçi, prodüktör ve oyuncu
- 1994 - Carlos Chavarría, Nikaragualı futbolcu
- 1994 - Tarkan Serbest, Türk futbolcu
- 1995 - Hazal Subaşı, Türk oyuncu ve manken
- 1996 - Julian Brandt, Alman millî futbolcu
2 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ
2 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
2 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26
- Şanslı Renkler: Yeşil, mavi
- Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik
BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI
Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.
2 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.
2 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu
Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.