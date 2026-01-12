2 metre yükseklikten dere yatağına düşüp öldü

Hüseyin SEZGİN/BURSA, (DHA)- BURSA’da 2 metre yükseklikten dere yatağına düşen Hüseyin C. (53), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi’nde meydana geldi. Gökdere yatağında hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 metreden dere yatağına düşen kişinin Hüseyin C. olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aynı bölgede son 1 ay içerisinde 3 kişi düşmeye bağlı olarak hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

