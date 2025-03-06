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2'nci kattaki daire yandı

Ajans Haberleri
  • 06.03.2025 15:34
  • Giriş: 06.03.2025 15:34
  • Güncelleme: 06.03.2025 15:34
Kaynak: DHA
2'nci kattaki daire yandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde 2 katlı bir binanın üst katındaki daire, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye Mahallesi Şeref Sokak’taki 2 katlı binanın üst katındaki dairede saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Evden duman yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı. (DHA)

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