2'nci kattaki daire yandı
Kaynak: DHA
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde 2 katlı bir binanın üst katındaki daire, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Osmaniye Mahallesi Şeref Sokak’taki 2 katlı binanın üst katındaki dairede saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Evden duman yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı. (DHA)
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