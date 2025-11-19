2'nci Lig'deki 7 Ege temsilcisi sarsıldı

İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen futbolcuların aldığı cezalar açıklanmaya devam ederken, Süper Lig ve 1'inci Lig'den sonra 2'nci Lig'de mücadele eden Ege kulüpleri alınan kararlarla birlikte büyük sıkıntıya düştü. 2'nci Lig'de yer alan 7 Ege takımındaki toplam 55 futbolcuyla ilgili kararlar açıklandı. Oyucular 45 ila 12 ay arasında ceza alırken, 2 Eylül'de aynı nedenle 1 yıl ceza alan Muğlaspor'dan Canberk Aydemir için ikinci bir yaptırım uygulamadı. Kadrolarında güç kaybı yaşayacak kulüplerin ceza alan oyuncularla ilgili vereceği kararlar merak konusu oldu.

ALTINORDU VE BUCASPOR'UN GARDI İYİCE DÜŞTÜ

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da en ağır cezayı 9 ay ile Uğur Çetinkaya aldı. İzlem Anıl Balakkız, Mustafa Kocabaş ve Arif Şimşir 3 ay, Tugay Güner, Hasan Berat Kayalı ve Umut Keseci'ye 45 gün ceza verildi. Aynı grupta son sıradaki Bucaspor 1928'de Hasancan Yıldız, Şerif Doğan 9, Umut Hepdemirgil, Ali Emir Pervanlar 3, Buğra Akçagün, Aybars Gök ve Muzaffer Buğra Hotur 45'er gün ceza aldı. Kırmızı Grup'ta zirve takipçisi Aliağa Futbol'da İbrahim Yılmaz'a 12 ay, Hakan Demir'e 9, Kadir Kurt'a 6, Eray Akar'a 3, Kubilay Antepliğoğlu, Sergen Piçinciol, Muammer Sarıkaya ve Mehmet Uysal'a 45'er gün ceza geldi.

SOMASPOR VE MUĞLASPOR BAŞI ÇEKİYOR

2'nci Lig'de Ege temsilcilerinden Somaspor ve Muğlaspor'da 10'ar futbolcu bahis soruşturmasına takıldı. Muğlaspor'da Cengiz Ötkün 12 ay, Yiğitali Bayrak 9, Cebrail İrtürk 6, Serhat Enes Çalışan, Berat Çelebi, Muhammet Enes Gök ve Yalçın Eycan Kaya 3, Fatih Somuncu ve Batuhan Yılmaz'a 45 gün ceza kesildi. Canberk Aydemir daha önce 1 yıl ceza almıştı. Somaspor'da Kadir Karış 12, Yiğithan Kır, Mahmut Şat 9, Okan Karaman 6, Engincan Duman, Ferit Bay Gündüz 3, Ceyhun Çoban, Batuhan Güner, Saffet Efe Kavas ile Hüseyin Solaklı 45'er gün ceza yedi.

Fethiyespor'da Nurettin Çakır 12 ay, Furkan Ceylan 6, Mehmet Kaan Türkmen, Ahmet Mert Koşar 3, Ramazan Çevik Serdarcan Eralp ve Miraç Göktürk Özel 45'ün men cezası aldı. Menemen FK'da ise Ahmet Kartal Dedi 12, Alper Efe Pazar 6, Hakan Selim Yıldız 3 ay, Erkan Gövercin, Berkant Şahin Kök ve Hakan Özkan 45 gün ceza aldı.

SIRADA 3'ÜNCÜ LİG FUTBOLCULARI VAR

Bahis soruşturmasında ilk olarak Süper Lig ve 1'inci Lig oyuncularını, daha sonra 2'nci Lig oyuncularını açıklayan PFDK şimdi de 3'üncü Lig'de futbolcularla ilgili kararlarını verecek. Ege temsilcilerinde Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'de İzzet Furkan Malak ve Uğur Kaan Yıldız 45 gün, 1'inci Lig'de yer alan Manisa FK'da Kadir Kaan Yurdakul 9, Bartu Göçmen, Fırat İnal 6, Samet Karabatak 45 gün, Bodrum FK'dan Berşan Yavuzay 3 ay, Ali Aytemur 45 gün ceza almıştı. 3'üncü Lig'deki 11 Ege kulübünde 82 futbolcunun kaderleri belli olmak üzere.