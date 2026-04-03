2 NİSAN 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI: Yeni dizi zirveye yerleşti!

2 Nisan 2026 Perşembe reyting sonuçları açıklandı ve televizyon ekranlarında günün en dikkat çeken yapımı bir kez daha belli oldu. Star TV’nin sezona güçlü başlayan dizisi Sevdiğim Sensin, bu hafta da yükselişini sürdürerek 9,30 reyting ile zirvedeki yerini korudu. Özellikle perşembe akşamı yayınlanan yapımlar arasındaki rekabet düşünüldüğünde, bu tablo yeni dizinin istikrarlı bir izleyici kitlesi oluşturduğunu gösteriyor.

Öte yandan NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Halef: Köklerin Çağrısı, 5,56 reyting ile günü ikinci sırada tamamlarken, Sevdiğim Sensin özet bölümü de 4,77 reyting alarak listenin üçüncü sırasında yer aldı. ATV’nin gündüz kuşağındaki güçlü yapımları ile ana haber bültenleri de listede kendine sağlam bir yer buldu. Peki, 2 Nisan 2026 reyting sonuçları ne anlatıyor? 26 Şubat 2026 Perşembe reyting sonuçları ile kıyaslandığında hangi program yükseldi, hangisi geriledi? İşte tüm detaylar.

2 Nisan 2026 Perşembe günü en çok izlenen programlar belli olurken, listenin zirvesinde yine Sevdiğim Sensin yer aldı. Dizi, önceki performansının da üzerine çıkarak dikkat çekici bir artış gösterdi. Aynı gün içinde yayınlanan özet bölümünün de ilk 3’e girmesi, dizinin ekrana güçlü bir izleyici bağlılığı oluşturduğunu ortaya koydu.

Gündüz kuşağında ise Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da öne çıktı. Ana haber tarafında ise Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, günün en çok izlenen haber bülteni oldu. TV8’in sevilen yarışması Survivor da ilk 10 içinde yer almayı başardı.

Günlük en çok izlenen ilk 10 program (2 Nisan 2026 Perşembe – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Sevdiğim Sensin 9,30 2 Halef: Köklerin Çağrısı 5,56 3 Sevdiğim Sensin (Özet) 4,77 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,27 5 Esra Erol’da 3,96 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,90 7 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 3,36 8 Survivor 3,34 9 ATV Ana Haber 3,04 10 Show Ana Haber 2,99

VERİ KAYNAĞI: TİAK

SEVDİĞİM SENSİN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Sevdiğim Sensin reyting performansı, 2 Nisan 2026 Perşembe akşamının en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Dizi, 9,30 reyting alarak yalnızca günün birincisi olmakla kalmadı, aynı zamanda yükseliş trendini de sürdürdü. Kısa sürede perşembe günlerinin lider yapımı haline gelen dizi, hem yeni bölüm hem de özet performansıyla ekran hakimiyetini güçlendirdi.

Özellikle özet bölümün 4,77 reyting elde etmesi, ana bölüme geçişte izleyici ilgisinin oldukça yüksek olduğunu gösterdi. Bu tablo, dizinin yalnızca sadık bir izleyici tabanına değil, aynı zamanda yeni izleyici çekme potansiyeline de sahip olduğunu düşündürüyor.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI ZİRVEYİ TAKİP ETMEYİ SÜRDÜRDÜ

NOW TV’nin dikkat çeken yapımlarından Halef: Köklerin Çağrısı, 5,56 reyting ile günü ikinci sırada kapattı. Her ne kadar zirvenin gerisinde kalsa da, yapım üst sıralardaki yerini korumayı başardı. Dizinin özet bölümünün 3,36 reyting alarak ilk 10’a girmesi de ekran gücünü destekleyen önemli bir veri olarak öne çıktı.

Buna rağmen, günün reyting tablosuna bakıldığında liderlikle arasındaki farkın belirgin olduğu görülüyor. Bu nedenle Halef: Köklerin Çağrısı reyting sonuçları, güçlü ama zirve yarışında temkinli bir tablo ortaya koyuyor.

GÜNDÜZ KUŞAĞI VE HABER BÜLTENLERİNDE SON DURUM

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 4,27 reyting ile dördüncü sırada yer alırken, Esra Erol’da 3,96 reyting ile beşinci sıraya yerleşti. Bu sonuçlar, ATV’nin gündüz kuşağındaki istikrarlı izleyici gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Haber bültenleri tarafında ise Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,90 reyting ile günün en çok izlenen haber programı oldu. ATV Ana Haber 3,04 reyting, Show Ana Haber ise 2,99 reyting aldı.

2 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI İLE 26 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI KARŞILAŞTIRMASI

Program 26 Şubat 2026 Reyting 2 Nisan 2026 Reyting Değişim Sevdiğim Sensin 8,59 9,30 +0,71 Halef: Köklerin Çağrısı 4,85 5,56 +0,71 Sevdiğim Sensin (Özet) 4,50 4,77 +0,27 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,62 4,27 +0,65 Esra Erol’da 4,64 3,96 -0,68 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,08 3,90 -0,18 Survivor 3,16 3,34 +0,18

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: HANGİ YAPIM YÜKSELDİ, HANGİSİ GERİLEDİ?

İki farklı perşembe gününe ait reyting verileri karşılaştırıldığında en dikkat çekici yükseliş Sevdiğim Sensin cephesinde yaşandı. Dizi, 8,59dan 9,30a çıkarak 0,71 puanlık artış yakaladı. Aynı şekilde Halef: Köklerin Çağrısı da 4,85ten 5,56ya çıkarak yine 0,71 puanlık bir artış gösterdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert de dikkat çekici biçimde yükselirken, Esra Erol’da tarafında düşüş görüldü. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber ise hafif bir gerileme yaşamasına rağmen ilk 10 içindeki güçlü varlığını sürdürdü. Survivor da sınırlı bir artışla listede kalmayı başardı.

26 Şubat tablosunda spor karşılaşmalarının üst sıraları ciddi biçimde etkilediği görülürken, 2 Nisan verilerinde dizi ve stüdyo programlarının daha görünür hale geldiği anlaşılıyor. Bu nedenle 2 Nisan 2026 reyting sonuçları, özellikle kurgu yapımların gücünü daha net biçimde yansıtan bir tablo sundu.

