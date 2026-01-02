2 Ocak 2026 Cuma Altın Fiyatları: Gram Altın, Çeyrek Altın, Yarım Altın ve Tam Altın Ne Kadar?

Altın fiyatları yeni yılın ilk işlem günlerinde yukarı yönlü seyrini koruyor. 2025 yılını rekorlarla kapatan ve yatırım dünyasının en çok konuşulan enstrümanlarından biri olan altın, 2026 yılına yüzde 1’in üzerinde yükselişle başladı. Bu gelişmelerle birlikte yatırımcıların gözü bir kez daha gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatlarına çevrildi.

2 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 2 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla oluşan altın fiyatları şu şekildedir:

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Gram Altın (TL/Gr) 6.051,28 6.052,08 1,44% 09:45 22 Ayar Bilezik 5.681,23 5.738,04 0,87% 09:44 Altın (ONS) 4.373,98 4.374,52 1,27% 10:00 Altın ($/kg) 139.928,00 139.947,00 1,27% 09:45 Altın (Euro/kg) 164.504,00 164.526,00 1,27% 09:45 Cumhuriyet Altını 39.775,00 40.621,00 0,92% 17:59 Yarım Altın 19.875,00 20.404,00 0,92% 17:59 Çeyrek Altın 9.947,00 10.205,00 0,92% 17:59 Reşat Altını 39.807,47 40.653,95 1,00% 17:59 Kulplu Reşat Altını 39.809,69 40.656,20 1,01% 17:59 22 Ayar Altın TL/Gr 5.644,73 5.913,95 0,93% 17:59 18 Ayar Altın TL/Gr 4.417,43 4.418,02 1,44% 09:45 14 Ayar Altın TL/Gr 3.414,91 4.560,07 0,82% 17:59 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 99.246,96 100.829,40 -0,28% 16:29 Kapalı Çarşı Beşli Altın 200.975,09 204.887,33 -0,28% 16:29 Gremse Altın 99.246,96 101.512,36 -0,28% 16:29 Ata Altın 40.939,37 41.970,86 -0,28% 16:29 Tam Altın 39.698,78 40.480,77 -0,28% 16:29 Külçe Altın ($) 143.200,00 143.300,00 -0,49% 16:30 Has Altın 6.021,02 6.021,82 1,44% 09:45 Hamit Altın 39.807,47 40.653,95 1,00% 17:59

GRAM ALTIN FİYATLARI 2 OCAK 2026

Gram altın, yeni yılın ilk haftasında yatırımcısının yüzünü güldüren fiyat hareketiyle dikkat çekiyor. Güncel verilere göre gram altın 6.052 TL seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatlarında görülen bu yükseliş, 2025 yılındaki güçlü performansın 2026’ya da taşındığını gösteriyor.

ÇEYREK ALTIN, YARIM ALTIN VE TAM ALTIN FİYATLARI

Fiziki altın tarafında en çok işlem gören türlerde güncel satış fiyatları şu şekilde:

Çeyrek altın: 10.205 TL

10.205 TL Yarım altın: 20.404 TL

20.404 TL Tam altın: 40.480 TL

40.480 TL Cumhuriyet altını: 40.621 TL

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİŞLE BAŞLADI?

Altın fiyatları, 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. 2025 boyunca rekor seviyeler test eden altın, yatırımcıların güvenli liman talebinin artmasıyla yeni yılda da talep görmeye devam ediyor.

Altının yükselişinde etkili olan başlıca unsurlar şunlardır:

2025 yılındaki rekor fiyatların oluşturduğu güçlü beklenti

Yeni yılda riskten kaçış eğiliminin sürmesi

Uzun vadeli yatırımcıların altın pozisyonlarını koruması

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Piyasa değerlendirmelerine göre altın fiyatları için kısa vadede dalgalı, orta ve uzun vadede ise güçlü görünüm korunuyor.

Yükselişi destekleyen faktörler:

Yeni yılda güvenli liman talebinin devam etmesi

Altının uzun vadeli yatırım aracı olarak tercih edilmesi

Olası geri çekilme nedenleri:

Kısa vadeli kâr satışları

Piyasalarda risk iştahının artması

SIKÇA SORULAN SORULAR (FAQ)

Gram altın bugün ne kadar?

2 Ocak 2026 itibarıyla gram altın 6.052 TL seviyesinden satılıyor.

Çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altının satış fiyatı 10.205 TL’dir.

Tam altın fiyatı ne kadar oldu?

Tam altın satış fiyatı 40.480 TL seviyesindedir.

Altın fiyatları 2026’da yükselir mi?

Genel beklenti, altının yeni yılda da yatırımcılar tarafından güçlü şekilde takip edileceği yönündedir.