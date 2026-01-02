2 Ocak 2026 Cuma Altın Fiyatları: Gram Altın, Çeyrek Altın, Yarım Altın ve Tam Altın Ne Kadar?
Rekorlarla dolu bir yılı geride bırakan altın, 2026’ya da iddialı bir giriş yaptı. Yeni yılın ilk işlem günlerinde gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatlarında görülen yükseliş, altının güvenli liman özelliğini bir kez daha ön plana çıkardı.
Altın fiyatları yeni yılın ilk işlem günlerinde yukarı yönlü seyrini koruyor. 2025 yılını rekorlarla kapatan ve yatırım dünyasının en çok konuşulan enstrümanlarından biri olan altın, 2026 yılına yüzde 1’in üzerinde yükselişle başladı. Bu gelişmelerle birlikte yatırımcıların gözü bir kez daha gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatlarına çevrildi.
2 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Serbest piyasada 2 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla oluşan altın fiyatları şu şekildedir:
|Altın Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Değişim (%)
|Saat
|Gram Altın (TL/Gr)
|6.051,28
|6.052,08
|1,44%
|09:45
|22 Ayar Bilezik
|5.681,23
|5.738,04
|0,87%
|09:44
|Altın (ONS)
|4.373,98
|4.374,52
|1,27%
|10:00
|Altın ($/kg)
|139.928,00
|139.947,00
|1,27%
|09:45
|Altın (Euro/kg)
|164.504,00
|164.526,00
|1,27%
|09:45
|Cumhuriyet Altını
|39.775,00
|40.621,00
|0,92%
|17:59
|Yarım Altın
|19.875,00
|20.404,00
|0,92%
|17:59
|Çeyrek Altın
|9.947,00
|10.205,00
|0,92%
|17:59
|Reşat Altını
|39.807,47
|40.653,95
|1,00%
|17:59
|Kulplu Reşat Altını
|39.809,69
|40.656,20
|1,01%
|17:59
|22 Ayar Altın TL/Gr
|5.644,73
|5.913,95
|0,93%
|17:59
|18 Ayar Altın TL/Gr
|4.417,43
|4.418,02
|1,44%
|09:45
|14 Ayar Altın TL/Gr
|3.414,91
|4.560,07
|0,82%
|17:59
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|99.246,96
|100.829,40
|-0,28%
|16:29
|Kapalı Çarşı Beşli Altın
|200.975,09
|204.887,33
|-0,28%
|16:29
|Gremse Altın
|99.246,96
|101.512,36
|-0,28%
|16:29
|Ata Altın
|40.939,37
|41.970,86
|-0,28%
|16:29
|Tam Altın
|39.698,78
|40.480,77
|-0,28%
|16:29
|Külçe Altın ($)
|143.200,00
|143.300,00
|-0,49%
|16:30
|Has Altın
|6.021,02
|6.021,82
|1,44%
|09:45
|Hamit Altın
|39.807,47
|40.653,95
|1,00%
|17:59
GRAM ALTIN FİYATLARI 2 OCAK 2026
Gram altın, yeni yılın ilk haftasında yatırımcısının yüzünü güldüren fiyat hareketiyle dikkat çekiyor. Güncel verilere göre gram altın 6.052 TL seviyesinde işlem görüyor.
Altın fiyatlarında görülen bu yükseliş, 2025 yılındaki güçlü performansın 2026’ya da taşındığını gösteriyor.
ÇEYREK ALTIN, YARIM ALTIN VE TAM ALTIN FİYATLARI
Fiziki altın tarafında en çok işlem gören türlerde güncel satış fiyatları şu şekilde:
- Çeyrek altın: 10.205 TL
- Yarım altın: 20.404 TL
- Tam altın: 40.480 TL
- Cumhuriyet altını: 40.621 TL
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİŞLE BAŞLADI?
Altın fiyatları, 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. 2025 boyunca rekor seviyeler test eden altın, yatırımcıların güvenli liman talebinin artmasıyla yeni yılda da talep görmeye devam ediyor.
Altının yükselişinde etkili olan başlıca unsurlar şunlardır:
- 2025 yılındaki rekor fiyatların oluşturduğu güçlü beklenti
- Yeni yılda riskten kaçış eğiliminin sürmesi
- Uzun vadeli yatırımcıların altın pozisyonlarını koruması
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?
Piyasa değerlendirmelerine göre altın fiyatları için kısa vadede dalgalı, orta ve uzun vadede ise güçlü görünüm korunuyor.
Yükselişi destekleyen faktörler:
- Yeni yılda güvenli liman talebinin devam etmesi
- Altının uzun vadeli yatırım aracı olarak tercih edilmesi
Olası geri çekilme nedenleri:
- Kısa vadeli kâr satışları
- Piyasalarda risk iştahının artması
SIKÇA SORULAN SORULAR (FAQ)
Gram altın bugün ne kadar?
2 Ocak 2026 itibarıyla gram altın 6.052 TL seviyesinden satılıyor.
Çeyrek altın kaç TL?
Çeyrek altının satış fiyatı 10.205 TL’dir.
Tam altın fiyatı ne kadar oldu?
Tam altın satış fiyatı 40.480 TL seviyesindedir.
Altın fiyatları 2026’da yükselir mi?
Genel beklenti, altının yeni yılda da yatırımcılar tarafından güçlü şekilde takip edileceği yönündedir.