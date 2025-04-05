2 öğrenciye 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' tutuklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla hızlanan protestolar nedeniyle çoğunluğu genç 316 kişi tutuklandı. Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin kişi

gözaltına alındı. Büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bu kişiler Şeker Bayramı’nı cezaevinde geçirdiler. Son tahliyelerle birlikte cezaevlerinde hala 299 genç tahliye edilmeyi beklerken, İzmir Konak'ta 21 ve 22 yaşlarındaki S.V. ve O.G. isimli gençler yaptıkları duvar yazılaması gerekçe gösterilerek, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklandı.

TUTUKLAMA CEZA YÖNTEMİ OLDU

9 Eylül Üniversitesi öğrencileri S.V. ve O.G. geçtiğimz çarşamba günü Konak'taki bir dükkanın duvarına boykot ile ilgili yazılar yazdı. Esnafın şikayeti üzerine gözaltına alınan gençler tutuklama talabiyle İzmir 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Haklarında tutuklama kararı verilen gençler, Şakran Cezaevi'ne gönderildi. Gençlerin avukatı Egemen Çiftçi, "Tutuklama talebi dahi hukuka aykırı. Müvekkillerim CMK'nin madde 100’de sayılan tutuklama sebeplerinin hiçbirini sağlamıyorlar ve bu suçtan ceza alsalar dahi yatarları yok. Doğrudan denetimli serbestlikten faydalanırlar. İkisinin de ilk adli işlemleri ve sicilleri temiz. Maalesef tutuklamanın bi önlem değil cezalandırma yöntemi olarak kullanılmasına bir örnek bu olay" ifadelerini kullandı.