2 öğretmene “dini eğitimi engelleme” gerekçesiyle idari ceza verilmişti: ÇEDES davasında gözler idari yargıda

Abidin YAĞMUR

Mersin’in Akdeniz ilçesinde, öğrencilerini ders sırasında Müftülük görevlilerince yapılan ÇEDES etkinliğine göndermeyen 2 öğretmen hakkında “dini eğitim engelledikleri” gerekçesiyle maaş kesme cezası verilmesine karşı açılan idari davanın ilk duruşması yapıldı.

Duruşmada öğretmen A.D’nin avukatı Uğur Uğuz, “Ders saatinde sınıf dışında yapılacak etkinliğe katılacak öğrencilerin velilerinden izin kağıdı alınması gerekirken bu olayda okul idaresi müftülüğün etkinliğine katılmak istemeyen ailelerden yazı istemiş ve fiili durum oluşturulmuştur. Öğretmenlerde bu fiili duruma tepki göstermişlerdir” dedi.

Mersin’in Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesindeki İsa Öner Anadolu Lisesinde 2024 yılında meydana gelen olayda Akdeniz İlçe Müdürlüğünden geldiklerini söyleyen bir grup okulun konferans salonunda öğrencileri toplamış, okulda görevli öğretmenler A.D ile E.S adlı öğretmenler, öğrencilerin ders saatinde, veli izni ve öğretmen izni olmadan toplantıya götürülmesine karşı çıktı ve öğrencileri salondan çıkıp sınıflarına gitmeleri için uyardı.

Çoğunluğu Arap Alevi kimliğinden olan mahalle sakinleri de bu gelişmeler üzerine okul idaresine, “Çocuklarımızı bizden habersiz müftülük etkinliğine götürmeyin” diye dilekçe verdi.

Okul idaresinin şikayeti üzerine öğretmenler A.D ve E.S hakkında soruşturma açan Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, önce öğretmenleri okuldan uzaklaştırdı ardından her iki öğretmene de “dini eğitimi engelledikleri” gerekçesiyle bir maaş kesme cezası verdi.

ÖĞRETMEN A.D: OĞLUMU SALONDAN ÇIKARDIK, SORAN VELİLERE DE BİLGİ VERDİM

Öğretmenlerin örgütlü olduğu Eğitim-İş bu idari cezaya karşı Mersin 2. İdare Mahkemesinde dava açtı.

Davanın ilk duruşmasında öğretmen A.D, o gün ders saatinde müftülükten geldiklerini söyleyen kişilerin toplantı salonunda öğrencileri topladıklarını, o dönemde 9. sınıfta olan kendi oğlunun da salona götürüldüğünü, salona giderek oğlunu oradan aldığını, kendisinden izin alınmamasına tepki gösterdiğini anlattı. A.D, Karaduvar sakinlerinden bazı kişilerin kendisine ulaşması üzerine de “Okul idaresinin sizden izin yazısı alması gerekir” diyerek velilere bilgi verdiğini kaydetti.

“OKUL İDARESİ WHATSSAP GRUBUNDAN BİLGİ VERMİŞ”

Eğitim-İş Sendikasının avukatı Uğur Uğuz da duruşmada Milli Eğitim Bakanlığının okullarda uygulamak istediği ÇEDES projelerinin yasal dayanağının olmadığını söyledi.

Davaya konu etkinliğin okulun yıllık ve aylık planında olmadığını, öğretmenlerin ders saatindeki bu etkinlikten sonradan haberdar olduklarını, okul idaresinin watsap grubu üzerinden öğretmenlere bilgi verdiğini kaydeden Uğuz, “Ders saatinde sınıf dışında yapılacak etkinliğe katılacak öğrencilerin velilerinden izin kağıdı alınması gerekirken bu olayda okul idaresi müftülüğün etkinliğine katılmak istemeyen ailelerden yazı istemiş ve fiili durum oluşturulmuştur. Müvekkilim A.D de bu fiili duruma tepki göstermiş ve o an salonda olan oğlunu alıp çıkmıştır. ÇEDES dini eğitim değildir. Bunu Milli Eğitim Bakanı da açıklamıştır. Okullarda dini öğretimin kim tarafından nasıl yapılacağı da yasalarla belirlenmiştir. Bu olayda müvekkilime “dini eğitimi engelleme” gerekçesiyle ceza verilmesinin hukuka uygun olmadığı görüşündeyiz” dedi.

Mersin 2. İdare Mahkemesi heyeti, kararını 15 gün içinde açıklamak üzere duruşmayı sonlandırdı.

EĞİTİM-İŞ: UYGULAMA MÜFTÜLÜK ÜZERİNDEN YÜRÜYOR

Duruşma sonrasında açıklama yapan Eğitim-İş Mersin Şube Başkanı Yakup Tekin de “ÇEDES uygulaması çevre ve değerler eğitimi üzerine düşünülürken bir de baktık ki okullarda uygulama, müftülük üzerinden, lise mezunu, herhangi bir pedogojik formasyon almamış, bir eğitim almamış gençler üzerinden uygulama devam ettirilmeye çalışıldı. Okuldaki, sınıftaki bütün sorumluluk sınıf öğretmenindedir. Sınıf öğretmeni izin vermezse hiçbir uygulamaya katılamaz öğrenciler. ÇEDES bir dini eğitim değildir. ÇEDES protokol gereği öğrencilerin çevreye duyarlılığını artırmak, milli manevi değerlerini artırmak için yapılan bir eğitimdir. Bu eğitim zaten okul saatlerinde yapılamaz, ders saatlerinden öğrenciler alınıp yapılamaz. Ama bakıyoruz ki uygulamada rahatlıkla okulun salonuna toplanıyor ve dini, siyasi eğitim veriliyor. Gazze şehitlerini anma, ölüm olayını meşrulaştırma, öldüğün zaman cennete gitme kavramlar anaokulu dahil bütün kademelerde veriliyor ve bu eğitimden çocuklar pedogojik olarak olumsuz etkileniyor” dedi.