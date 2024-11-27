2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobilin çarpışmasıyla 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hicran Sokak üzerinde meydana geldi. Hicran Sokak’ta seyreden sürücü Hasan S. (83) yönetimindeki 16 Y 7282 plakalı otomobil, Paşaören Sokak’tan çıkan sürücü Levent T. (43) yönetimindeki 16 ADH 053 plakalı otomobile yandan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle savrulan 16 ADH 053 plakalı otomobil, çarptığı apartmanın bahçe duvarını devirdi. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.