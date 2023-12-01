2 otomobilin çarpıştığı kazada yolcular yaralandı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gömü beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsü İ.S., henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolü sağlanamayan otomobil M.S., idaresindeki 03 NF 664 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki otomobilde de yolcu olarak bulunan A.K. ve F.S., yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.